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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الشيوخ يطالب بتطوير وتحديث منظومة البحث العلمى لتعميق وتوطين مختلف الصناعات

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

طالب المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ ، من الحكومة بصفة عامة ومن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى اعطاء اولوية قصوى لملف تطوير وتحديث منظومة البحث العلمى فى مصر وربطه بمختلف المشروعات الاقتصادية والصناعية والزراعية فى مصر.

وأكد المنزلاوي، فى بيان له أصدره اليوم ، على الأهمية الكبيرة للبحث العلمى فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعميق وتوطين مختلف الصناعات فى مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع الصناعية والزراعية ومضاعفة الصادرات المصرية لمختلف اسواق العالم بصفة عامة والاسواق العربية والافريقية بصفة خاصة.

وأشاد " المنزلاوى " ، بدور البحث العلمى فى تطوير الزراعة الصحراوية والملحية وزراعات المناطق الجافة ومحاصيل المستقبل وتطوير المعامل الإقليمية للبحوث والتطوير والابتكار بالتعاون مع الصناعة في أقاليم مصر المختلفة في مجالات صناعة الألبان والصناعات النسجية، والزراعة الرقمية والحاسبات فائقة السرعة والذكاء الاصطناعي فضلاً عن دعم جهود الدولة في تعميق التصنيع المحلي في مجال الأجهزة الطبية والمعملية وتحلية المياه والطاقة الجديدة والسيارات الكهربائية مؤكداً اعطاء أكبر اهتمام بالتعاون العلمي الدولي لخدمة الأهداف الوطنية للتنمية ومجابهة المشاكل المحلية الملحة والضاغطة من خلال تطوير الشراكات القائمة وبناء شراكات جديدة في ضوء التغيرات الحالية على المستويين الإقليمي والدولي، وتكثيف الجهود نحو استضافة مقار إقليمية لبعض المنظمات العلمية الدولية بالإضافة إلى دعم وتطوير برنامج الابتكار الأخضر.

كما طالب المهندس محمد المنزلاوى من الحكومة وضع السياسات التى تكفل دعم وتطوير الابتكار وريادة الأعمال والحاضنات التكنولوجية والتحالفات التكنولوجية والشبكات العلمية ومشروعات التخرج ومكاتب نقل التكنولوجيا ونوادي ريادة الأعمال وبرامج الثقافة العلمية مؤكداً على ضرورة الربط بين مختلف المشروعات الصناعية والزراعية بالبحث العلمى ووضع آلية لربط الصناعة بالبحث العلمي.

وأكد المهندس محمد المنزلاوى على اهمية تفعيل صندوق دعم ورعاية الموهوبين والمبتكرين من الباحثين فى مختلف المجالات والتخصصات العلمية وبما يحقق الاستفادة من العلماء والباحثين بمختلف اللجان العلمية فى المشروعات التى تلبى احتياجات الدولة مشيداً بجهود أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا التى تبذلها لربط البحث العلمي بالصناعة، ودورها فى تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا ودعم الباحثين والمبتكرين.

الشيوخ الحكومة مجلس الشيوخ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المهندس محمد المنزلاوى

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