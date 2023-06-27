500 قافلة طبية.. كل ماتريد معرفته عن مبادرة “100 يوم صحة”|فيديو

تحدث الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة سابقًا عن أهمية مبادرة “100 يوم صحة”، قائلًا إنه في الواقع يتم الانتقال لمستوى أخر من الخدمات الصحية والهدف من هذه المبادرة هو تحقيق الوقاية وتصحيح المفاهيم الخاطئة والكشف المبكر عن المشكلات الصحية.



وأضاف “عقبة” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن مبادرة 100 يوم صحة تهدف أيضًا للانتقال من مستوى العلاج لمستوى الوقاية، متابعًا أن المبادرة تقدم العلاجات واللقاحات بجانب زبادة الوعي الصحي لدى المواطنين من خلال فرق التواصل الموجودة فيها.



وأشار رئيس أقسام الباطنة والمناعة سابقًا إلى أن مبادرة 100 يوم صحة تشترك فيها أكثر من 5000 وحدة أولية و500 قافلة طبية يقدموا من خلالها كافة الخدمات الطبية التي يحتاجها المواطن.