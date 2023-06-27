عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

500 قافلة طبية.. كل ماتريد معرفته عن مبادرة “100 يوم صحة”|فيديو

أرشيفية
أرشيفية

تحدث الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة سابقًا عن أهمية مبادرة “100 يوم صحة”، قائلًا إنه في الواقع يتم الانتقال لمستوى أخر من الخدمات الصحية والهدف من هذه المبادرة هو تحقيق الوقاية وتصحيح المفاهيم الخاطئة والكشف المبكر عن المشكلات الصحية.

وأضاف “عقبة” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن مبادرة 100 يوم صحة تهدف أيضًا للانتقال من مستوى العلاج لمستوى الوقاية، متابعًا أن المبادرة تقدم العلاجات واللقاحات بجانب زبادة الوعي الصحي لدى المواطنين من خلال فرق التواصل الموجودة فيها.
 

وأشار رئيس أقسام الباطنة والمناعة سابقًا إلى أن مبادرة 100 يوم صحة تشترك فيها أكثر من 5000 وحدة أولية و500 قافلة طبية يقدموا من خلالها كافة الخدمات الطبية التي يحتاجها المواطن.

مبادرة 100 يوم صحة أشرف عقبة توك شو المبادرات الرئاسية توك شو صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه الآن في وقفة العيد| مفاجأة بأسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21

مفاجأة.. ثنائي الأهلي ينتقل لـ زد بعقود بيع نهائي

مين هيحاسب.. شوبير ينتقد إدارة الأهلي بسبب الصفقة الفاشلة

أفضل سورة تقرأ يوم عرفة تفتح الأبواب المغلقة وبها ينزل الرزق طول السنة

بالفيديو| رجل أمن بالمسجد الحرام يشعل مواقع التواصل ..شاهد ماذا فعل

حكام بملابس الإحرام.. 10 رؤساء ومسئولين يؤدون الحج هذا العام .. تعرف عليهم

الحق اشتري.. استقرار أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

كيلو القايم بكام| هبوط مفاجئ في أسعار الأضاحي قبل العيد ..التفاصيل الكاملة

ترشيحاتنا

بث مباشر.. خطبة يوم عرفة من مسجد نمرة فى مشعر عرفات

تعرف على حكاية أمريكية كفيفة صماء جاءت لمصر لمقابلة طه حسين..تفاصيل مدهشة

قرارات لجنة فحص امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023| التعليم: ترقبوا البيان الرسمي

هكذا وصفت وزارة الحج والعمرة وصول ضيوف الرحمن لعرفات

دوريات مسلحة وشرطة نسائية لتأمين احتفالات عيد الأضحى بالقاهرة

يوم المباهاة والحج الأكبر.. نرصد الأجواء الروحانية لضيوف الرحمن في عرفات|صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسن يختبر المياه قبل نزول البحر وسمكة قرش تداهمه في لحظة.. شاهد

تحذير .. تناول الكبدة النية يسبب أمراض خطيرة

قبل ساعات من العيد| انخفاض كبير في أسعار اللحوم البلدي.. اعرف الأماكن والمواعيد

احترس.. استهلاك بعض المشروبات يصيبك باضطرابات عصبية وفقدان ذاكرة

فيديو

أول ظهور لعائلة أمير كرارة فى العرض الخاص لفيلم البعبع.. شاهد

خد العقود ومشي.. القصة الكاملة لأزمة لاعب الزمالك سيف جعفر

المداح حقيقة.. محمد رياض يروى 3 مواقف غريبة تعرض لها بسبب الجن هايم

بسبب المداح 3 .. سر حيرة محمد رياض | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ