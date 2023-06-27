أبرزها المانجا|رئيس مركز معلومات المناخ: موجات الحرارة تؤثر على الفواكه الاستوائية

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ، إن التغيرات المناخية تسببت في تغير أنماط الطقس في مصر وهذا التغير له بعض التأثيرات السلبية ليس على الزراعات فقط وإنما يتأثر بها الإنسان أيضًا.



وأضاف “فهيم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن فصل الربيع يعتبر هو أكثر الفصول التي يحدث بها اضطرابات وتقلبات جوية على عكس فصل الصيف الذي يعتبر أقل الفصول في التقلبات الجوية.



وتابع رئيس مركز معلومات المناخ أن الموجات الحرارة الطويلة لها تأثيرات سلبية خاصة على الفاكهة الاستوائية والتي من أبرزها المانجا والرومان.



كما رئيس مركز معلومات المناخ وجه بعض النصائح للمزارعين أنه أثناء الموجات شديدة الحرارة يفضل تقريب فترات الري وعمل الري في الصباح الباكر أو أخر النهار، مؤكدًا أهمية عدم تعرض المزارع لأشعة الشمس المباشرة خاصة وقت الظهيرة.