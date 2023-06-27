ضربة جديدة للأخضر.. الذهب يرتفع مع تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب العالمية، اليوم الثلاثاء، مع تراجع الدولار قبل بيانات اقتصادية التي ستصدرها الصين والولايات المتحدة هذا الأسبوع، ويترقب المتعاملون أيضا خطابا لجيروم بأول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للوقوف على تحديد لأسعار الفائدة.

وصعد الذهب بحلول الساعة 06:26 بتوقيت جرينتش، في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1925.80 دولار للأوقية "الأونصة" ، بحسب وكالة "رويترز" الإخبارية.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1935.60 دولار للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، مما جعل المعدن الأصفر المقوم بالعملة الأمريكية أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وقد توفر البيانات الاقتصادية، ومن بينها مؤشر مديري المشتريات الصيني ومؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، هذا الأسبوع صورة أوضح عن وضع الاقتصاد الكلي.

وسيتحدث جيروم باول رئيس مجلس الأحتياطي الفيدرالي الامريكي أمام لجنة السياسة النقدية غدا الأربعاء الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش قبيل منتدى البنك المركزي الأوروبي في سينترا بشأن البنوك.

ويتوقع المستثمرون بنسبة 77 بالمئة ارتفاع أسعار الفائدة في يوليو، وانخفاضها اعتبارا من عام 2024.

ولا تشجع أسعار الفائدة المرتفعة على الاستثمار في الذهب الذي لا يدر عائدا لكنه يعتبر استثمارا آمنا في أوقات الضبابية الاقتصادية.

أما عن أسعار المعادن الأخرى ارتفعت اسعار الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 23 دولارا للأوقية.

وصعد البلاتين بنحو واحد بالمئة أيضا إلى 933 دولارا للأوقية، بينما زاد البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1319.02 دولار للأوقية.

