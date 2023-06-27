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أخبار البلد

رئيس الرعاية الصحية يطمئن على استعدادات التأمين الطبي لعيد الأضحى وموسم الإجازات

صدى البلد

أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، جولة تفقدية مفاجئة للمستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالمحافظات الساحلية، وذلك بمحافظة الإسماعيلية، ثالث محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

واستهل الدكتور أحمد السبكي، جولته التفقدية، بزيارة مستشفى فايد التخصصي، تلاها زيارة مجمع الإسماعيلية الطبي، التابعين لهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، وذلك للاطمئنان على استعدادات التأمين الطبي لاحتفالات عيد الأضحى المبارك، وموسم الإجازات الصيفية.

وتفقد السبكي، الأقسام المختلفة بالمستشفى والمجمع الطبي من أقسام الاستقبال والطوارئ، والعيادات الخارجية، والأقسام الداخلية للمرضى، والرعايات المركزة، والحضانات، وغرف العمليات، والمعامل، والأشعة، والصيدليات، وذلك للاطمئنان على رفع درجة الاستعداد القصوى لتنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الأضحى، وكذلك موسم الإجازات الصيفية بالمحافظات الساحلية التي يرتادها المواطنون خلال شهور الصيف لقضاء عطلتهم الصيفية.

واطمئن السبكي، خلال جولته التفقدية، على توافر جميع المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية، وفصائل الدم ومشتقاته، والطعوم والأمصال بالمنشآت الصحية، كما اطمئن على توافر المخزون الاستراتيجي لهم، فضلًا عن مراجعة جداول التشغيل لتكثيف تواجد الفرق الطبية بأقسام الطوارئ بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة طوال فترة احتفالات العيد وموسم الإجازات الصيفية.

وتفقد السبكي، استعدادات غرف الأزمات والرصد بالمنشآت الصحية، وانعقادها على مدار الساعة؛ لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات العيد والإجازات الصيفية، كما اطمئن على تفعيل نظام الإبلاغ الآلي والتكامل مع الدوائر الصحية والمرافق الحيوية تحت مظلة الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة لضمان التعامل الفوري مع أي أزمات أو أحداث طارئة بأعلى درجات السلامة والأمان العالمية.

وحرص السبكي، خلال جولته، على استطلاع آراء المواطنين حول الخدمات الطبية المقدمة للاطمئنان على تقديم أفضل خدمة ورعاية صحية لهم بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة، كما حرص على التحدث مع الأطقم الطبية للوقوف على احتياجات لأي دعم مركزي لتنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات العيد والإجازات الصيفية على أعلى مستوى.

وأشاد السبكي، بجودة استعدادات التأمين الطبي لاحتفالات العيد وموسم الإجازات الصيفية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بالإسماعيلية، مؤكدًا دعم المنشآت الصحية التابعة للهيئة بفرق الانتشار الطبي السريع، والتنسيق الكامل مع غرفة الأزمات بوزارة الصحة والسكان، وهيئة الإسعاف المصرية.

وعلى هامش جولته التفقدية..

عقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، اجتماعًا مع مدراء الإدارات المركزية والعامة والأطقم الطبية والإدارية، حيث استمع إلى مقترحاتهم وآرائهم حول استمرارية تطوير وتحسين بيئة العمل والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وثمَّن السبكي، جهود جميع العاملين بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة الإسماعيلية في خدمة وعلاج المرضى، كما حثهم على استمرار بذل مزيد من الجهد والتفاني والإخلاص في العمل لتوفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمواطنين.

ورافق الدكتور أحمد السبكي، خلال جولته التفقدية بالإسماعيلية، عدد من قيادات ومدراء الإدارات المركزية والعامة بالمقر الرئيسي للهيئة، وفروعها، ومنشآتها الصحية بالإسماعيلية.

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