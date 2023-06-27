دعاء عيد الأضحى للميت.. وحكم زيارة المقابر في العيد

في الأعياد يغلب على الكثير من المسلمين زيارة المقابر وتذكر الأحبة ودعاء عيد الأضحى للميت هو أيضا الدعاء للميت بشكل عام، كما أنه يستحب أن ندعو للميت في أي وقت، غير أن الكثير من العلماء ذكروا أن الأعياد سواء عيد الفطر أو عيد الأضحى هي للفرح، لكن يغلب على الكثير من المسلمين خاصة في القرى زيارة المقابر في هذا اليوم.. لذا نقدم لهم دعاء عيد الأضحى للميت.

ونقول في دعاء عيد الأضحى للميت في يوم العيد اللهم ارحم من غابوا غيابا أبديا، اللهم ابعث لهم نورًا إلى يوم يبعثون.

-اللهم في يوم العيد أذقه الجنة ونعيمها والفردوس وبرادها.. اللهم اجعل له كنوزًا وبيوتا في جنتك وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين.

-اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة واعف عنهم إنك عفو كريم جواد تحب العفو فاعف عنهم يا ذا الجلال والإكرام.

كما يستحب أن نقول في دعاء عيد الأضحى للميت اللهم ارحمه واجعله من الضاحكين المستبشرين بالجنة.

اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين.. في يوم عيد الأضحى المبارك اللهم ارحم من غابوا غيابا أبديا، اللهم ابعث لهم نورًا إلى يوم يبعثون.

-اللهم اجعل له كنوزًا وبيوتا في جنتك وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين.

-اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة واعف عنهم إنك عفو كريم جواد تحب العفو فاعف عنهم يا ذا الجلال والإكرام.

-اللهمّ لا نزكّيه عليك، ولكنّا نحسبه أنّه آمن وعمل صالحًا، فاجعل له جنّتين ذواتي أفنان، بحقّ قولك: "وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ" .

-اللهمّ إنّه صبر على البلاء فلم يجزع، فامنحه درجة الصّابرين، الذين يوفّون أجورهم بغير حساب، فإنّك القائل «إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ.

اللهمّ اجزالموتى عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا.

اللهم اغفر للموتى وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم، ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

اللهم اعذهم من عذاب القبر، وجفاف الأرض على جنبيه، واملًا قبره بالرضا والنور، والفسحة والسرور.

اللهم إن عبادك في ذمتك وحبل جوارك، فقهم فتنة القبر، وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر لهم وارحمهم، إنك أنت الغفور الرحيم.

- اللهم في يوم عيد الأضحى المبارك ارحم كل ميت ودعه أهله ويواريه التراب يا رب العالمين.

- اللهم ارحم من لم يحضروا معنا هذا العيد وأبدلهم دارا خيرا من دارهم.

- اللهم ارحم موتى المسلمين واجعل عيدهم أجمل بجوارك.

اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والارض اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يارب العالمين.

اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة، اللهم ارحمه ولا تطفئ نور قبره.

دعاء عيد الأضحى للمتوفى

دعاء عيد الأضحى للمتوفى، لكل شخص منا قد يكون له عزيز فقده، ولا نملك سوى الدعاء له ، كما أن دعاء عيد الأضحى للمتوفى يمكن أن يقال في المقابر أو في أو من خلال الدعاء له في أي مكان ولما كثر محرك البحث عن دعاء عيد الأضحى للمتوفى حرصنا على أن نقدمه في السطور التالية..

ونقول في دعاء عيد الأضحى للمتوفى يا قيوم أقمه على نور في قبره، ومستبشرا بحسن إجابته وتثبيتك إياه عند السؤال، اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها.

- اللهمّ إنّ رحمتك وسعت كلّ شيء، فارحمه رحمةً تطمئنّ بها نفسه، وتقرّ بها عينه.

- اللهمّ اعف عنه، فإنّك القائل «وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ ».

- اللهم اجعل عن يمينه نورًا، حتّى تبعثه آمنًا مطمئنًّا في نورٍ من نورك.

- اللهمّ إنّه جاء ببابك، وأناخ بجنابك، فَجد عليه بعفوك، وإكرامك، وجود إحسانك.

اللهم اغفر لهم وارفع درجتهم في المهديين، وافسح لهم قبورهم، ونور لهم فيه، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، واغفر لنا ولهم يا أرحم الراحمين.

ويستحب أن نقول في دعاء عيد الأضحى للمتوفى اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار، اللهم افسح له في قبره مد بصره، وافرش قبره من فراش الجنة.

اللهم اعذهم من عذاب القبر، وجفاف الأرض على جنبيه، واملًا قبره بالرضا والنور، والفسحة والسرور.

اللهم إن عبادك في ذمتك وحبل جوارك، فقهم فتنة القبر، وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر لهم وارحمهم، إنك أنت الغفور الرحيم.

-اللهمّ ادخلهم الجنّة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب.

دعاء عيد الأضحى

دعاء عيد الأضحى ، الدعاء في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة عموما والذكر خصوصا من أفضل وأحب الأعمال فهي أيام مباركة وعلينا الاستمرار في الدعاء والتكبير خاصة في عيد الأضحى و أيام التشريق كما علينا الإكثار من الذكر في دعاء عيد الأضحى حتى يبارك لله في أعمارنا وأعمالنا.

- سبحان الذي في السماء عرشه، سبحان الذي في الأرض حكمه، سبحان الذي في القبور قضاؤه، سبحان الذي في البحر سبيله، سبحان الذي في النار سلطانه، سبحان الذي في الجنة رحمته سبحان الذي في القيامة عدله، سبحان الذي رفع السماء، سبحان الذي بسط الأرض.. سبحان الذي لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه.

-اللهم اجعل أيام ذي الحجة نصر وعزة وخير وفلاح ونجاح لي ولأحبتي ولجميع المسلمين.. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيراً، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني رحمة أسعد بها في الدارين وتب علي توبة نصوحا، لا أنكثها أبدا والزمني سبيل الاستقامة، لا أزيغ عنها أبدا.

- أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيماً لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضاء بعد القضاء، وأسألك بَرْد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين.

-اللهم اعطنا خير هذا اليوم وخير ما فيه، واصرف عني شره وشر ما فيه، اللهم اكتب لي فيه كل خير واجعلني بارًّا فيه بوالدي وواصلًا للرحم، واجعلني يا الله من عبادك المغفور لهم في هذا اليوم المبارك، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم تقبل منا الطاعات واغفر لنا الخطايا والسيئات

-اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا تخيب اليوم ذلك من رجائي، يا من لا يحفيه سائل، ولا ينقصه نائل، فإني لم آتك ثقة مني بعمل صالح قدمته، ولا شفاعة مخلوق رجوته، إلا شفاعة محمد وأهل بيته عليه وعليهم سلامك.

-اللهم ارزقنا بشرى تشبه الغيث وفرحة تمحو كل حزن وفرج لكل صابر وشفاء لكل مريض ورحمة لكل ميت واستجابة لكل دعاء.

-اللهم من تهيأ وتعبأ وأعد واستعد لوفادة إلى مخلوق رجاء رفده ونوافله وطلب نيله وجائزته، فإليك يا مولاي كانت اليوم تهيئتي وتعبئتي وإعدادي واستعدادي رجاء عفوك ورفدك وطلب نيلك جائزتك.

من جانبها قالت دار الإفتاء المصرية، إن زيارة القبور سُنَّةٌ عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، لما فيها من عظة وعبرة للأحياء وبر ونفع للأموات.

أوضحت «الإفتاء» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حكم زيارة القبور في العيد ، أنه ليس لزيارة الأموات وقت معين، والأمر في ذلك واسع، إلا أن الله سبحانه وتعالى جعل الأعياد للمسلمين بهجة وفرحة؛ فلا يُستَحبُّ تجديد الأحزان في مثل هذه الأيام، فإن لم يكن في ذلك تجديدٌ للأحزان فلا بَأْسَ بزيارة الأموات في الأعياد، كما كانوا يُزارُون في حياتهم في الأعياد.

واستشهدت بقول رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: «أَلا إِنِّي قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلاثٍ ثُمَّ بَدَا لِي فِيهِنَّ: نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، ثُمَّ بَدَا لِي أَنَّهَا تُرِقُّ الْقَلْبَ وَتُدْمِعُ الْعَيْنَ وَتُذَكِّرُ الآخِرَةَ فَزُورُوهَا ولا تَقُولُوا هُجْرا... الحديث» (مسند أحمد)؛ منوهًة بأن زيارة القبور فيها انتفاع الميت بثواب القراءة والدعاء والصدقة، وأُنْسِه بالزائر.

وأضافت أن زيارة المقابر مندوب إليها في جميع الأوقات؛ لأن الأمر بها جاء مطلقًا، فشمل ذلك جميع الأوقات، وتزيد أفضلية زيارتها في الأيام المباركة التي يلتمس فيها مزيد العطاء من الله سبحانه وتعالى، ومنها أيام العيدين؛ لما في ذلك من استشعار معاني الصلة والبر، والدعاء بالرحمة والمغفرة لمن توفي من الأهل والأقارب، ولْيُراعَ عدم تعمد إثارة الأحزان، وعدم التلفظ بألفاظ الجاهلية والاعتراض المنهي عنهما.