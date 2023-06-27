نجاح تصعيد حجاج السياحة إلى عرفات.. واستعدادات قصوى لنفرتهم إلى مزدلفة

يؤدي حجاج بيت الله الحرام حاليا الركن الأعظم للحج بالوقوف بصعيد عرفات ، وسط أجواء إيمانية وروحانية رائعة.



واكتمل وصول الحجيج إلى صعيد عرفات مع الساعات الأولي من صباح اليوم، هناك من قدم مباشرة الي صعيد عرفات وهناك من توجه يوم أمس الاثنين إلى صعيد منى لقضاء التروية بها قبل الصعود لعرفات اقتداء بسنة النبي صلي الله عليه وسلم ، ليكتمل وفد الرحمن اليوم على صعيد عرفات ، وقد علت الحناجر بالتكبير والتهليل والتلبية ، وقد جاء يوم عرفة وسط أجواء شديدة الحرارة وزحام في شوارع عرفات وبذلت السلطات السعودية جهودا كبيرة للتسهيل علي الحجاج وتنظيم عمليات تصعيد الحجيج كما نشرت مبردات المياه وخراطيم لرش المياه بشوارع عرفات للتخفيف من حرارة الجو

وعلى صعيد الحج السياحي فقد استمرت بعثة الحج السياحي برئاسة سامية سامى رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة استمرت استنفار عام منذ امس الاثنين بين لجانها المختلفة ، وقامت البعثة ولجانها بمتابعة عمليات تصعيد حجاج شركات السياحة منذ عصر أمس إلى صعيد عرفات مباشرة وشكلت رئيس البعثة غرفة عمليات مركزية من قيادات وأعضاء البعثة لتقوم بالمتابعة على مدار الساعة مع كافة لجان البعثة التي انتشرت طوال أمس بين مخيمات الحجاج بصعيد عرفات ، وتستعد تلك اللجان للانتقال إلى مشعري مزدلفة ومنى مع آخر ضوء من يوم عرفة

شارك في متابعة تلك اللجان كل من سيد خاطر مدير عام السياحة الدينية بوزارة السياحة والآثار ومحمود عبد الرازق مدير عام النقل السياحى بالوزارة وناصر تركى عضو اللجنة العليا للحج والعمرة واحمد ابراهيم وهشام امين عضوى اللجنة العليا وعضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة.



وأكدت سامية سامي رئيس بعثة الحج السياحي ان البعثة شكلت ١٢ لجنة فرعية تم توزيعهم بين مخيمات حجاج السياحة البالغ عددهم ١٦ ألف و ١٠٠ حاج ، موضحة ان تلك اللجان ضمت مفتشين ذوي خبرة للتدخل لحل اية مشاكل بكافة مستويات الحج السياحي الثلاث " ٥ نجوم او بالرحلات الاقتصادية والبري " ، واوضحت رئيس بعثة الحج السياحي ان تلك اللجان قدمت تقرير علي مدار الساعة منذ بدء تصعيد الحجاج الي عرفات لاداء الركن الاعظم للحج

وأشارت الي ان السيد احمد عيسي وزير السياحة والآثار تابع مع البعثة عمليات تصعيد حجاج الشركات وطلب موافاته بتقارير طوال اليوم باحوال الحجاج كما أصدر توجيهاته للبعثة بالاستمرار في متابعة الحجاج في النفرة وطوال ايام التشريق وضرورة ملازمة بالمشاعر المقدسة والتدخل الفوري لحل أية مشاكل تواجههم

واوضحت سامية سامي ان عملية تصعيد الحجاج الي عرفات سارت بسهولة ويسر في ظل خبرة الشركات وتوافر سيارات حديثة والتنظيم الدقيق لعملية التصعيد ، وقالت إن جميع مخيمات السياحة بعرفات المانية الصنع مقاومة للحرائق ومزودة بأجهزة تكييف نظرا لحرارة الجو ، وفي أماكن قريبة من النفرة وبعيدة عن مخرات السيول ، مشيرة الي وجود بعض السلبيات التي سارعت البعثة ولجانها بحلها فورا

وشددت علي ان البعثة سوف تتواصل علي مدار الساعة مع كافة لجانها المنتشرة بين أماكن اقامة الحجاج طوال أيام المشاعر المقدسة وتم تكليف رؤساء بتلك اللجان باخطار البعثة اولا باول باية تطورات مع تكليفهم بالتدخل الفوري لحل اية مشاكل تواجه الحجاج

التدخل الفوري

وحل المشاكل

وحول احوال يوم عرفات اكد احمد ابراهيم عضو بعثة الحج السياحي وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة و لجنة تسيير أعمال غرفة الشركات ان عملية تصعيد الحجاج من خلال شركات السياحة تمت بنجاح كبير ودون اية مشاكل علي الاطلاق ، موضحا ان ذلك تم بفضل التسهيلات الكبري والجهود الجبارة التي تبذلها السلطات السعودية في تنظيم الحج ، بجانب الخبرة الكبيرة للشركات في تنظيم الحج ، كما ان هناك التزام من اغلب المطوفين بالخدمات المتفق علي تقديمها للحجاج ، الا ان هناك بعض السلبيات التي ظهرت وتدخلت البعثة لحلها فورا ، واوضح ان اهم تلك المشاكل وجود مجموعة صغيرة من حجاج الشركات لم يجد لها مكانا بالمخيمات المخصصة لها ، وذلك بسبب دخول بعض حاملي التأشيرات الاخري الي المخيم ، وعلي الفور تدخلت البعثة وتم الاتصال بوزارة الحج السعودية التي تدخلت فورا والزمت المطوف بتوفير مخيم بديل بكامل الخدمات تم تسكين المجموعة به ، ووجه احمد ابراهيم الشكر الي وزارة الحج السعودية لتعاونها الكبير في حل كافة المشاكل

وشدد عضو البعثة علي انه سيتم تقييم اداء جميع المطوفين واتخاذ اجراءات مشددة مع المقصرين منهم

وحول المشاكل الاخري التي تم حلها اكد احمد ابراهيم انها المشاكل المعتادة في مثل هذا اليرم خاصة تعطل بعض اجهزة التكييفات بسبب حوارة الجو الشديدة وتم الاستبدال الفوري للاجهزة المعطلة



الاستعداد للنفرة

من ناحية اخري ، تستعد بعثة الحج السياحي وشركات السياحة لنفرة الحجيج من عرفات الي مشعر مني بعد اذان المغرب وتنم النفرة بحوالي ٤٠٠ أتوبيس للحج الخمس نجوم والاقتصادي بجانب حوالي ١٢٠ أتوبيس مرافقة الحجاج البري ، وجميع السيارات موديلات حديثة ومزودة بادلاء لإرشاد السيارت الي افضل الطرق خلال النفرة والتحرك بالمشاعر

واوضح سيد خاطر ان تلك السيارات تتنوع ما بين الأتوبيسات والميني باص وسيارات ليموزين ببعض برامج الحج الفاخر ، وأضاف أن البعثة تواصلت مع كافة شركات النقل التي تعاقدت معها الشركات لتوفير سيارات بمواصفات معينة لنفرة الحجيج والتأكد من الالتزام بكل المواصفات التي تم الاتفاق عليها في السيارات .



وأشار هشام امين إلى أن البعثة سوف تستمر في متابعة احوال الحجاج في مشعر مزدلفة ومتابعتهم حتي وصولهم الي مخيماتهم بمشعر مني لاستكمال مناسك الحج مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية خلال عملية النفرة حفاظا علي سلامة الحجاج. واضاف هشام امين ان البعثة سوف تتواصل مع رؤساء تضامنات شركات السياحة للاطمئنان علي استمرار تقديم الخدمات المتميزة للحاج والتزام المطوفين بكافة الخدمات المتفق عليها معهم في مسعر مني والتدخل الفوري عند حدوث اي تقصير في حق الحجاج



ومن جانبه أكد ناصر تركى عضو اللجنة العليا وعضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية ان الشركات نجحت في وجود سيارتها في مواقف أتوبيسات ملاصقة لمخيمات الحجاج لراحتهم وسرعة نفرتهم الي مزدلفة ، كما تم التأكيد على وجود عدد من المشرفين ذوي الخبرة لإرشاد السيارات إلى أماكن المخيمات ووصولهم إليها بسلام ، واضاف تركي ان الجميع من وزارة وغرفة وشركات حريصة علي السمعة المتميزة للحج السياحي منذ سنوات ولن تسمح باي مساس بحقوق الحجاج ولا سمعة الشركات مشددا علي ان الجميع يتعاون في تحقيق هذا الهدف