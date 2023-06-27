مقابل 70 مليون يورو.. بايرن ميونخ يقدم عرضا لضم هاري كين

أكد فابريرزو رومانو، الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس”، أن نادي بايرن ميونخ الألماني قدم عرضا رسميا لنادي توتنهام الإنجليزي، لضم نجمه هاري كين، خلال الصيف الحالي.

وكتب رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: قدم بايرن ميونخ عرضًا رسميًا، اليوم الثلاثاء، لضم هاري كين من توتنهام مقابل 70 مليون يورو بالإضافة إلى المتغيرات".

وأضاف:" لن يوافق توتنهام على عرض بايرن ميونخ المالي لضم هاري كين".

يذكر أن هاري كين ضمن قائمة اهتمامات مانشستر يونايتد وريال مدريد، أيضا لضمه في الميركاتو الصيفي الصيفي الجاري.

ويمتد عقد هاري كين مع نادي توتنهام حتى 30 يونيو 2024، وتبلغ القيمة التسويقية للدولي الإنجليزي 90 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.