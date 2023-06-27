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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سهلة وسريعة.. طريقة عمل شوربة الكوارع على أصولها

طريقة عمل شوربة الكوارع
طريقة عمل شوربة الكوارع  

تعتبر طريقة عمل شوربة الكوارع من الوصفات المصرية الشهية، وهي من الوصفات الصحية للجسم، ويمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة.

 

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وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل شوربة الكوارع، وهي وصفة مقتسبة من الأكلات المصرية، ويمكن تحضيرها في المنزل في أقل من ساعة ونصف، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

 

طريقة عمل شوربة الكوارع

 

طريقة عمل شوربة الكوارع

 

مقادير طريقة عمل شوربة الكوارع :

2 كوارع مقطعة

1 ملعقة كبيرة سمن

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

2 فص مستكة

2 فص حبهان

1 ملعقة كبيرة دقيق

2 لتر ماء

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فلفل

 

طريقة عمل شوربة الكوارع :

_ نغسل الكوارع جيداً ونغسلها بالدقيق ونشطفها جيداً.

_ نحضر وعاء وضعي فيه الماء حتى يغلي ثم نضع الكوارع حتى يغطيها الماء بقدر كافي.

_ نرفع  عن النار ثم نستغني عن الماء بعد الغليان.

_ نضع الكوارع مع مقدار الماء، البصلة، الحبهان، الملح، المستكة والفلفل على النار حتى تنضج مع نزع الريم.

_ عندما تنضج الكوراع نقدمها ساخنة في الشوربة.

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