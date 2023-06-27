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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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طقس العيد.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ونسب الرطوبة

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، وبالتحديد في أيام عيد الأضحى المبارك، مشيرة إلى أن هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ونسب الرطوبة خلال فترة النهار مع بداية هذا الأسبوع.

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رطوبة مرتفعة.. مفاجأة من الأرصاد بشأن طقس عيد الأضحى

وأضافت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية للتلفزيون المصري، اليوم الثلاثاء، أن درجات الحرارة تعتبر حول المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، متابعة أن يكون هناك شعور بالأجواء الحارة الرطبة خلال فترة النهار اليوم وغدا على القاهرة الكبرى والوجه البحري فضلا عن السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط.


وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن المحافظات الجنوبية، وجنوب سيناء تشهد أجواء شديدة الحرارة خلال فرتة النهار فضلا عن زيادة سطوع أشعة الشمس وارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد من الشعور بارتفاع درجة الحرارة بقيم تتراوح بين 2 و3 درات مئوية.

 

درجات الحرارة


وأشارت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة تسجل 35 درجة مئوية خلال فترة النهار، مضيفة أنه مع دخولنا في فترات الليل وغياب أشعة الشمس، يحدث انخفاض في درجات الحرارة بشكل الكبير خاصة في ساعات الليل المتاخرة حتى الصباح الباكر، مشيرة إلى أن أجواء فترة الليل معتدلة تماما على أغلب محافظات الجمهورية كون هناك نشاط نسبي للرياح، وبالتالي عدم الشعور بالرطوبة.


وأوضحت منار غانم، أنه من المتوقع تكون شبورة مائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية خلال ساعات الليل المتأخرة وحتى الصباح الباكر، وبالتالي انخفاض طفيف في الرؤية الأفقية، ولكن سرعات ما تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس، موضحة أن حركات الملاحة على البحرين الأحمر والمتوسط معتدلة، لذلك هما مؤهلان لكل أعمال الصيد والملاحة والتنزه.

وحذرت من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 3 أو 4 عصرا، إذ أن تلك الفترة نسجل فيها أعلى درجة حرارة على مدار اليوم كله، مشيرة إلى أنه في حالة الخروج في هذا التوقيت، يجب ارتداء غطاء للرأس مع تناول كميات كبيرة من المياه والسوائل على مدار اليوم فصلا عن ارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون إلى جانب التواجد في أماكن جيدة التهوية.

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