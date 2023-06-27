البيئة تشرف على الرصد الساحلي بالبحر الأحمر.. والتأكد من الاستعدادات بشواطئ الغردقة

تابعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اليوم، أعمال الرصد الساحلي من قبل فريق عمل المحميات بالبحر الأحمر بمنطقة شمال مدينة الغردقة وجنوبا بنطاق مناطق مجاويش وسهل حشيش ومكادي حيث تم الوقوف علي الاستعدادات والتجهيزات الكاملة لاستقبال أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت ياسمين فؤاد أن أعمال الرصد التى قام بها فريق المحميات بالبحر الأحمر شملت المرور على عدد من القري السياحية والمنتجعات الخاصة لمتابعتهم فى اجراءات استخدام الشواطيء وتنفيذ تعليمات المراقبة الشاطئية بشكل سليم وكذلك مراجعة قواعد استخدام السقالات أو المماشي البحرية وتجهيزاتها في حالات الطوارئ .

وأكدت وزيرة البيئة أن الرصد أسفر عن إزالة عدد من الحواجز مصنوعة من الشباك بعدد من المنشأت السياحية ومنها ٣ قرى سياحية يعتقد انها تعد أحد وسائل الحماية لتلك الشواطىء، مؤكدة أن هذا الإعتقاد خاطيء وهى طريقة غير سليمة للحماية، حيث تعد هذه الشباك أداة لقتل الأسماك وأيضا للكائنات البحرية التي لها دور هام في الحفاظ على التوازن البيئى والتنوع البيولوجى بالمنطقة، وتم إزالة الشباك وتوعية العاملين بالمنشأت السياحية بأضرار استخدام تلك الأنواع من الشباك وضرورة أزالتها فورا.

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