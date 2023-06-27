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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيس الإمارات وشيخ الأزهر يتبادلان التهنئة بعيد الأضحى المبارك

شيخ الأزهر ورئيس
شيخ الأزهر ورئيس دولة الإمارات

تبادل فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، التَّهنئة بعيد الأضحى المبارك مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال اتصال هاتفي، داعِينَ الله أن يُعيد المناسبات السعيدة والأعياد على الإنسانية بالخير والازدهار والبركات، وأن يُنعِمَ على أمتنا الإسلامية بالأمن والاستقرار والرخاء.

 

وخلال الاتصال، أعرب فضيلة الإمام الأكبر تقدير الأزهر لما تقوم به دولة الإمارات وقيادتها الحكيمة من جهودٍ عالميًّا وإقليميًّا في تعزيز  السلام ونشر الأخوة والتسامح، وخدمة الإسلام وقضايا الأمتين العربية والإسلامية.

 

من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن زايد عن تقديره للأزهر الشريف، ولما يقوم به شيخ الأزهر من جهودٍ لترسيخ قيم الأخوة الإنسانية والتعايش، وتقديم علوم الدين الإسلامي للعالم في صورتها الصحيحة.

شيخ الأزهر الإمام الاكبر رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان

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