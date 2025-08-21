أحدث سيارات كيا شبابية 2025 .. تصميم وأداء عصري

تقدم كيا الكورية الجنوبية عدد كبير من إصداراتها داخل الأسواق العالمية، والتي تتنوع بحسب القدرات الفنية والتقنيات المطروحة، إلى جانب التجهيزات الاخرى، والتي تتضمن وسائل الحماية وأدوات الرفاهية، إضافة إلى التصميم الخارجي، بين الفئة الرياضية والسيدان أو الهاتشباك.

مواصفات أحدث سيارات كيا موديلات 2025

من أبرز السيارات الشبابية التي تقدم في الأسواق العربية والعالمية هي النسخة كيا بيجاس، والتي تعد من أرخص الإصدارات التي تحمل شعار العلامة الكورية، وتقدم في السوق السعودي بسعر يبدأ من 52,887 ريال، وتعتمد فنيًا على محرك 4 سلندر، سعة 1400 سي سي، بقوة 95 حصانًا.

وتعد السيارة كيا سونيت من أشهر اصدارات KIA ضمن اصدارات الفئة الرياضية، والتي تعتمد على محرك 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 115 حصانًا، و132 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

كما تعد سيارة كيا K4 من سيارات السيدان الشبابية، والتي تستمد قوتها من محرك تيربو، سعة 1600 سي سي، قادر على انتاج 190 حصانًا، وعزم دوران يبلغ 264 نيوتن متر، مع ناقل سرعات 8 غيار أوتوماتيك، وبتقنيات الجر الأمامي للعجلات.

ومن سيارات كيا أيضًا التي اكتسبت شهرة كبيرة، السيارة كيا K3، والتي تستمد قوتها من محرك 1600 سي سي، 4 سلندر، يضخ 123 حصانًا، و132 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع علبة تروس أوتوماتيكية الأداء.

كما تقدم كيا في السوق العالمي الايقونة العائلية كارينز، والتي تأتي بمحرك 1500 سي سي، وقوة تتراوح بين 115 و160 حصانًا، إضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك 7 غيار دبل كليتش طراز CVT أو DCT.

وتعد السيارة كيا سبورتاج من أبرز السيارات المقدمة عالميًا، والتي تنطلق بمحرك 1500 و1600 وسعة 2000 سي سي، بقوة تتراوح بين 155 و180 حصانًا، و192 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع تقنيات الدفع الأمامي أو الكلي للعجلات.