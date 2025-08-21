ستروين c5 موديل 2025 كسر زيرو بهذا السعر.. أعلى فئة

تعتبر ستروين c5 من أشهر السيارات الفرنسية التي قدمت في السوق المصري، ضمن الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، والتي تأتي بعدد كبير من التجهيزات بحسب الفئة، إضافة إلى قدراتها الفنية.

وظهرت السيارة ستروين c5 موديل 2025 أعلى فئة في السوق المصري للسيارات المستعملة، ولكنها بحالة كسر الزيرو، بعد أن قطعت مسافة إجمالية لم تتجاوز 6000 كم، بسعر يبلغ مليون و550 ألف جنيه.

ستروين c5 موديل 2025

وتتمتع السيارة بمفهوم الفبريكا، ضمن الفئة عالية التجهيز، ولكن ننصح دومًا جميع المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة أو كسر زيرو، بأهمية مراجعة متوسط الاسعار حسب الفئة والموديل، والكشف الفني الشامل.

مواصفات السيارة ستروين c5 موديل 2025

تعتمد السيارة ستروين c5 موديل 2025 على محرك تيربو سعة 1500 سي سي، 4 سلندر، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 165 حصانًا، و240 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء 6 غيار.

ستروين c5 موديل 2025

تعمل ستروين c5 موديل 2025 بتقنية الجر الأمامي للعجلات، وتصل سرعتها القصوى إلى 201 كيلومتر/ساعة، ومن خلال قدراتها الفنية تتسارع السيارة من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة، في مدة زمنية تستغرق 9.4 ثانية.

ستروين c5 موديل 2025

وتستهلك السيارة ستروين c5 موديل 2025 نسبة وقود تقدر بحوالي 6.8 لتر لكل 100 كيلومتر، وتضم باقة من التجهيزات ابرزها، سقف بانوراما، بصمة داخلية وخارجية، جنوط رياضية، إضاءة LED، شاشة تعمل باللمس، وسائد هوائية متقدمة، رصد النقاط العمياء، نظام ترفيهي صوتي وعجلة قيادة مالتي فانكشن.