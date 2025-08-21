قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد بريطانيا .. فنلندا تستدعي السفير الإسرائيلي رفضًا لمخطط E1
قانون المسنين يُنصف الأضعف | إقامة حرة ورعاية كاملة على نفقة الدولة
تذبذب أسعار الذهب اليوم الخميس .. وهذه قيمة عيار 21 الآن
السوق يترقب والمستثمرون يتحفزون.. ماذا يخبئ المركزي الخميس القادم؟
مقصلة الهجرة الأمريكية.. واشنطن تراجع تأشيرات 55 مليون أجنبي .. والآلاف مهددون بالترحيل
السبت .. إعلان نتيجة تنسيق القبول برياض الأطفال والصف الأول الابتدائي
خدوا دولارات وذهب .. تفاصيل مثيرة في سرقة شقة أحمد شيبة بالعجمي
ابتزاز وتلاعب .. التمريض تكشف تفاصيل فضيحة مَدرسة الإسكندرية
تأسيس المركز المصري الصيني للآثار البحرية | تفاصيل
وزير الشؤون النيابية عن «الإدارة المحلية»: لا يوجد عقدة فيه.. وأنصح بفصله عن قانون انتخابات المجالس
العد التنازلي للهجوم .. أوامر إسرائيلية بإخلاء مستشفيات غزة قبيل العملية الكبرى
الهلال الأحمر يكشف كواليس زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني ووزيري الخارجية والتضامن لمعبر رفح
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
ستروين c5 موديل 2025 كسر زيرو بهذا السعر.. أعلى فئة

ستروين c5 موديل 2025
ستروين c5 موديل 2025
صبري طلبه

تعتبر ستروين c5 من أشهر السيارات الفرنسية التي قدمت في السوق المصري، ضمن الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، والتي تأتي بعدد كبير من التجهيزات بحسب الفئة، إضافة إلى قدراتها الفنية.

وظهرت السيارة ستروين c5 موديل 2025 أعلى فئة في السوق المصري للسيارات المستعملة، ولكنها بحالة كسر الزيرو، بعد أن قطعت مسافة إجمالية لم تتجاوز 6000 كم، بسعر يبلغ مليون و550 ألف جنيه.

ستروين c5 موديل 2025

وتتمتع السيارة بمفهوم الفبريكا، ضمن الفئة عالية التجهيز، ولكن ننصح دومًا جميع المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة أو كسر زيرو، بأهمية مراجعة متوسط الاسعار حسب الفئة والموديل، والكشف الفني الشامل.

مواصفات السيارة ستروين c5 موديل 2025

تعتمد السيارة ستروين c5 موديل 2025 على محرك تيربو سعة 1500 سي سي، 4 سلندر، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 165 حصانًا، و240 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء 6 غيار.

ستروين c5 موديل 2025

تعمل ستروين c5 موديل 2025 بتقنية الجر الأمامي للعجلات، وتصل سرعتها القصوى إلى 201 كيلومتر/ساعة، ومن خلال قدراتها الفنية تتسارع السيارة من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة، في مدة زمنية تستغرق 9.4 ثانية.

ستروين c5 موديل 2025

وتستهلك السيارة ستروين c5 موديل 2025 نسبة وقود تقدر بحوالي 6.8 لتر لكل 100 كيلومتر، وتضم باقة من التجهيزات ابرزها، سقف بانوراما، بصمة داخلية وخارجية، جنوط رياضية، إضاءة LED، شاشة تعمل باللمس، وسائد هوائية متقدمة، رصد النقاط العمياء، نظام ترفيهي صوتي وعجلة قيادة مالتي فانكشن.

هدير عبدالرازق واوتاكا

حطّوا بنت مكاني .. قرار عاجل في فيديو هدير عبدالرازق وأوتاكا

الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

التحديث الجديد للهاتف

إلغاء تحديث الهواتف الجديد في 3 خطوات

المولد النبوي الشريف 2025

فلكياً.. موعد المولد النبوي الشريف2025 رسمياً في مصر وعدد أيام الإجازة

تحذير هام من البنك الأهلي للعملاء

تحذير هام من البنك الأهلي للعملاء

انغام

ملوش تفسير | تطور غير متوقع في حالة أنغام الصحية

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

كارت كهرباء

شركة الكهرباء: إلحق اشحن الكارت قبل ساعة من الآن .. لهذا السبب

تقنية جديدة لتصحيح مشاكل الرؤية.. بديلة لجراحات الليزك

تقنية جديدة تعيد تشكيل القرنية بدون جراحة
تقنية جديدة تعيد تشكيل القرنية بدون جراحة
تقنية جديدة تعيد تشكيل القرنية بدون جراحة

لعشاق التين الشوكي .. جربوا طريقة تحويله لآيس كريم

التين الشوكي
التين الشوكي
التين الشوكي

منتج غذائي يساعد على محاربة الشيخوخة .. لن تتوقعه

الجمبري الملوث
الجمبري الملوث
الجمبري الملوث

البرازيلي ألفينا يمنح الزمالك التقدم أمام مودرن سبورت بالشوط الأول بالدوري

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

فاطمة عيد

عن مشوار حياتها | فاطمة عيد تطرح أولى حلقات برنامج السيرة

كريم محمود عبد العزيز

من الطلاق إلى رسالة “بحبك”.. كريم محمود عبد العزيز يرد على شائعات علاقته بزوجته

الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

سائق

مشى عكس.. القبض على سائق أتوبيس في مدينة نصر بالقاهرة

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

