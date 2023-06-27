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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

حوشوا 20 سنة.. حكاية أختين مصريتين أبكتا الحجاج بعد أن فرقهما الموت..فيديوجراف

حكاية شقيقتان مصريتان
حكاية شقيقتان مصريتان في السعودية

أقدمت شقيقتان مصريتان على ادخار نفقات الحج، للذهاب إلى مكة لأداء فريضة الحج، حيث كانتا تخططان للسفر منذ أكثر من 20 عاما.

 

وكانت الشقيقتان جمالات وسعاد تتشاركان كل شيء، الحزن والفرح والأزمات والزيارات وغيرها، ونجحتا أيضا في المشاركة لادخار تكلفة الحج منذ عام 2002.

منحة ربانية

وعلى الرغم من عدم وقوع الاختيار عليهما بالقُرعة، إلا أن الحظ حالفهما أيضًا معًا، وتخلّف اثنان عن موعد الذهاب، لتحظى جمالات وشقيقتها سعاد بمقعدي الحج.

 

وسافرت الشقيقتان سويا، لكنهما لم تستطيعا استكمال شعائر الحج معا كما تعودتا طيلة عمرهما، بسبب وفاة السيدة "جمالات" في أرض مكة في اليوم الخامس من زيارة مكة، وأداء العمرة.

ولمتابعة المزيد حول قصة اختين أبكوا الحجاج وفاة احدهما.. تابع الفيديو جراف التالي:

شقيقتان مصريتان ادخار نفقات الحج للذهاب إلى مكة لأداء فريضة الحج تخططان للسفر منذ أكثر من 20 عاما جمالات وسعاد

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