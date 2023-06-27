بعد الإفراج عن السويركي.. تفاصيل إجراءات العفو الرئاسي وشروطها

يبحث عدد من المواطنين عن شروط وإجراءات العفو الرئاسى وخصوصا بعد الأفراج عن قائمة من المحبوسين ونشر اسمائهم التى تصل لـ 32 شخصا، أبرزهم سيد رجب السويركي مالك سلسلة محلات التوحيد والنور.

شروط وإجراءات العفو الرئاسي



في سياق متصل، منحت المادة 155 من الدستور السلطة لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارًا بالعفو الرئاسي عن المسجونين أو تخفيف عقوبتهم، فيما اشترطت المادة نفسها إلزامية ألا يتم العفو الشامل إلا بموافقة غالبية أعضاء مجلس النواب.

كما يشمل العفو الرئاسي نوعين من القرارات، أولهما العفو الشامل وثانيهما العفو عن العقوبة.

وتعد قرارات العفو الرئاسي من اختصاصات رئيس الجمهورية ومن أعمال السيادة، وليس هناك شروط معينة للاختيار فقد يختار الرئيس المعفى عنهم وفقا لاعتبارات صحية، أو إنسانية، أو وفقا للمصلحة العامة، أو قد يرى أن هناك تجاوزا في معاقبة البعض فيصدر قرارا بالعفو عنهم.

في حين نصت المادة 155 على أن العفو يشمل باقي عقوبة المسجونين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.

أسماء المفرج عنهم اليوم

وأكدت صفحة كتلة الحوار الوطني، أن عدد المفرج عنهم 32 شخصا، هم:

تامر على عبد العال السيد

محمود محمد يحيي حسن السيد

زياد عمرو السيد السقعان

صلاح محمد زكي

أحمد رجب السيد

محمد محمود محمد رضوان

عمرو محمود أو ضيف

محمود أبراهيم السيد

وليد على السيد إبراهيم

خالد صلاح عبد الخميد

محمود صلاح عبد الوهاب

نبيل حبشي زكريا

محمد شريف عبد العليم

أحمد عبيد النوبي محمد

تامر سيد رفاعي أيوب

طه خميس عبد العزيز

رضوان عابدين عبد المطلب

محمد حسن عبد الله

رضا سعيد محمد

نجوي السيد محمد

محمد عطوة عبد الحميد

جمال محمود محمد

هاني سمير فهمي

محمد السعيد الشناوي

بيتر عزت نصحي

رضا مرشد عبد الحميد

محمد كامل حامد عبد الحافظ

أحمد علاء الدين على

رامي محمد عبد السلام

محمد مصطفى محمد موسي

يسرية عيد أحمد

السيد رجب رزق السويركي