قمع أخطر العصابات بهندوراس بعد مقتل 47 سجينة | تفاصيل

أعلنت حكومة هندوراس عن حملة قمع مروعة من قبل العصابات في أعقاب مقتل 46 سجينة على يد عصابات الشوارع الأسبوع الماضي.

أعلنت القوات المسلحة للبلاد عن بدء "عملية الإيمان والأمل" يوم الاثنين من أجل "استعادة السيطرة على السجون".

تولت الشرطة العسكرية الآن مسؤولية سجون هندوراس حيث نشرت لقطات في أحد السجون لسجناء عراة يجلسون في صفوف وأرجل أكيمبو خلال مداهمة لمصادرة ممنوعات.

قمع اخطر العصابات بهندوراس بعد قتل 47 سجينة

وكشف الجيش على تويتر ، أن العمليات ستستمر في المراكز العقابية الأخرى، حيث تأمل الأمة في إعاقة تدفق المخدرات والأسلحة التي تدخل المعتقلات ووقف قتلة العصابات الوحشية في مساراتهم.

رداً على إطلاق نار جماعي آخر يوم السبت ، قتل 11 شخصاً في صالة بلياردو في عاصمة هندوراس ، أعلن الرئيس شيومارا كاسترو عن موجة من الإجراءات الأمنية لسحق العنف المرتبط بالمخدرات.

يعتقد المسؤولون أن إطلاق النار قد يكون انتقامًا لمذبحة الأسبوع الماضي المتعلقة بالعصابات ، والتي تعد أسوأ فظاعة في سجن للنساء في الذاكرة الحديثة.