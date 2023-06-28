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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مات من الضرب.. وفاة صبي على يد مدرب فنون قتالية بالصين | صور

صدى البلد

تعرض صبي يبلغ من العمر ثماني سنوات للضرب حتى الموت، على يد مدربه في فنون الدفاع عن النفس في اليوم التالي للاشتراك في النادي في الصين. 

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، انضم الشاب ، الذي لم يتم الكشف عن اسمه ، إلى نادي Chongde Juying Martial Arts الرياضي في تشينغداو ، شاندونغ ، في 17 يونيو.

 لكن في 18 يونيو ، أرسل والديه ، اللذان دفعا 7680 يوانًا (حوالي 837 جنيهًا إسترلينيًا) مقابل دروس في الدفاع عن النفس لمدة عام ، مقطع فيديو له أثناء التدريب بدا فيه شاحبًا بشكل غير عادي.

أشارت والدته إلى أنه كان مغطى بالكدمات التي تركزت بشكل أكبر على ساقيه، حيث  نُقل الصبي إلى مستشفى الشعب الثالث في تشينيانغ حيث أُعلن وفاته لدى وصوله بعد أن تعرض للضرب على أيدي مدربه ، حسبما ورد.

كشفت السجلات الطبية التي اطلعت عليها صحيفة The Paper الصينية اليومية أن قلبه توقف عن النبض قبل 20 دقيقة من وصوله إلى المستشفى. 

تم القبض على ثلاثة أشخاص مرتبطين بالنادي ، بمن فيهم الزوجان المسؤولان والمدرب ، وفقًا لفرع تشينيانغ لمكتب الأمن العام في تشينغداو. التحقيقات جارية والنادي لا يعمل حاليًا. 

أظهر مقطع فيديو نُشر على الإنترنت صبيًا يرتدي قميصًا برتقاليًا مكتوبًا على ظهره اسم نادي فنون الدفاع عن النفس.

مات من الضرب فنون الدفاع عن النفس فنون قتالية الصين

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