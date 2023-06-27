داعية: يوم عرفة يؤكد سمو ورفعة ورقي رسالة الإسلام

‏قال الدكتور عبد الغني هندي عضو المجلس الأعلى لشئون الإسلامية، أن يوم عرفة هو أفضل يوم وهو خير يوم طلعت عليه الشمس، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم.

وتابع خلال مداخلة هاتفية له في فضائية إكسترا نيوز، أن يوم عرفة أفضل أيام العمر واكثر الأيام التي تعتق فيه الرقاب ويستجيب الله سبحانه وتعالى للدعاء وهذا اليوم لا يخيب فيه الدعاء والعمل الصالح أبدا.

منافع للناس

وأضاف أن هذا اليوم يؤكد على مدى سمو ورفعة ورقي هذه الرسالة التي نزلت من عند الله سبحانه وتعالى لتجمع العالمين ولتؤكد أن هذا اليوم وهذه الأيام المباركة التي جعلها الله سبحانه وتعالى فيها منافع للناس وهذه الأيام مليئة بالمنافع المعنوية والأخلاقية والدنيوية.