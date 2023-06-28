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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ديناصور العصر.. طائر نورس يبتلع سنجابًا في ثوانٍ |شاهد

صدى البلد

كشفت لقطات صادمة لحظة  ابتلاع طيور النورس الجائعة سنجابًا كاملاً في ثوانٍ فقط ، تاركةً المتفرجين مصدومين. 

ويُظهر مقطع فيديو كيف قام الطائر الجار بحمل القارض على جانب الطريق بمنقاره والتهامه لأسفل، تاركًا الذيل معلقًا من فمه.

وتمكن الطائر من ابتلاع السنجاب في غضون دقيقة واحدة ثم طار بعيدًا بعد أن ملأ معدته.

يقول عشاق الحيوانات إنهم أصيبوا بالصدمة وأصبحوا الآن يطلقون على الطائر "المتوحش" ديناصور العصر الحديث.

في حين أنه من غير الواضح مكان تصوير المقطع ، فقد انتشر فيديو طائر النورس المزعج بعد مشاركته على التيك توك، مما ترك المشاهدين يقولون: "لم أكن أعرف أبدًا أنهم يستطيعون فعل ذلك!"

تشتهر طيور النورس بتغذيتها على الأسماك والحشرات والطيور الأخرى والثدييات الصغيرة. 

لقد أصبحت هذه الآفات في المدن الساحلية في جميع أنحاء المملكة المتحدة - تهاجم البريطانيين للحصول على رقائق البطاطس والآيس كريم.

نورس سنجاب نورس يبتلع سنجاب لقطات صادمة مقطع فيديو

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