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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا: ليس لدينا معلومات استخباراتية بشأن محاولة تمرد قائد فاجنر

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

قال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، اليوم الثلاثاء، إن أوكرانيا ليس لديها أي معلومات استخباراتية محددة تتعلق بمحاولة التمرد التي قام بها قائد فاجنر، يفجيني بريجوجين.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال كوليبا: “بالنسبة لنا، كان من الواضح دائمًا أنها مسألة وقت فقط عندما يجرؤ شخص ما في روسيا على تحدي بوتين. لأننا رأينا كيف تتقلص سلطته، وكيف تدخل روسيا في اضطراب شديد الصعوبة”.

وأضاف كوليبا: “بصراحة، أعتقد أن الخوف من الأسلحة النووية هو آخر حجة لبوتين في كتابه... لقد استنفد كل الحجج الأخرى”.

وقال: “الغرب سيرتكب خطأ كبيرا إذا قرر لعب لعبة الخوف النووي مع بوتين”.

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كما أعرب وزير الخارجية الأوكراني، عن قلقه إزاء وضع محطة الطاقة النووية زابوريجيا النووية، قائلا إن “الخطر حقيقي” ما دامت القوات الروسية تحتفظ بالمنشأة.

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