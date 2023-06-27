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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حياة أو موت.. ضابط مخابرات أمريكي يكشف سبب انتصار روسيا الحتمي بأوكرانيا

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، اليوم الثلاثاء، إن الغرب لن يكون قادرا على هزيمة روسيا، لأنه بالنسبة لها صراع حياة أو موت.

 

وقال ريتر: "يدرك الروس أن هذا الصراع يرتبط ارتباطا مباشرا بمسألة بقائهم على قيد الحياة. إنه وجودي بطبيعته. لا يمكن هزيمتهم فيها، وإلا ستختفي روسيا”.

 

وأضاف: ”ستختفي روسيا، التي يحبونها، والتي رفعوها بهذه الصعوبة من الرماد بعد التسعينيات، ستغرق في النسيان. لذلك، بالنسبة لروسيا، هذا صراع حياة أو موت بالمعنى الحرفي".

وأوضح ريتر، أن “أوكرانيا تتلقي التقنيات الغربية والأسلحة حتى أن الولايات المتحدة لا تتلقى جثث الجنود الأمريكيين في أكياس”.

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وأضاف: "لن تكون قادرا على تجاوز الروس في المعاناة، لأنهم مستعدون لدفع أي ثمن للحفاظ على أمتهم. وما هو الثمن هو الغرب الجماعي على استعداد لدفع ثمن إلحاق هذا الألم على روسيا؟.. الجواب بسيط، بالكاد أي شيء”.

روسيا أوكرانيا

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