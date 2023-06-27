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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالقوة الضاربة.. تشكيل الزمالك أمام غزل المحلة بالدوري

الزمالك
الزمالك

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة غزل المحلة المقرر لها في التاسعة والنصف مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحى.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبدالغنى - مصطفى الزنارى - حمزة المثلوثى.

خط الوسط: عمر جابر - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو" - أحمد بلحاج

خط الهجوم: علي ياسر  - سيف الدين الجزيرى

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، السيد عطية  ومحمد أشرف "روقا" و ومحمد حسام "بيسو" ونبيل عماد دونجا  و سيد عبد الله "نيمار" ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وإبراهيما نداي ومصطفى شلبي ومحمد صلاح زكي.

نادي الزمالك خوان كارلوس أوسوريو غزل المحلة استاد القاهرة القاهرة الدوري المصري الدوري المصري الممتاز أحمد سيد زيزو

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