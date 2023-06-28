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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سائح بريطاني يلقى حتفه بعد تناوله 21 نوعا من الكحول في جامايكا

السائح المتوفي
السائح المتوفي

توفي أب بريطاني في جامايكا بعد دخوله تحديًا في حانة على حمام السباحة بالفندق لمحاولة شرب جميع الكوكتيلات الـ 21 الموجودة في القائمة ، وفق ما ورد في تحقيق. 

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، كان تيموثي ساذرن ، من ليتشفيلد ، ستافوردشاير ، قد شرب 12 كوكتيلًا عندما ذهب إلى غرفته في رويال ديكاميرون كلوب كاريبيان ، في سانت آن. كان الرجل البالغ من العمر 53 عامًا في إجازة مع أخته وأطفاله وأقارب آخرين عندما وقعت المأساة.

السائح المتوفي

اندفع الأحباء إلى غرفة تيموثاوس بعد أن دق ناقوس الخطر، حيث قال أحدهم في التحقيقات: كان على ظهره يختنق. وضعته في وضع الإفاقة وصرخت طالباً سيارة إسعاف.

وتبين أن تيموثي كان بالفعل يشرب البراندي والبيرة في الصباح عندما التقى امرأتين كنديتين تحاولان إكمال تحدي 21 كوكتيلًا قبل منتصف الليل للاحتفال بأحد أعياد ميلادهما.

وقال أخصائي علم الأمراض في كينغستون ، جامايكا ، إن سبب الوفاة هو "التهاب المعدة والأمعاء الحاد بسبب استهلاك الكحول".

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