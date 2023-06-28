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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

مفاجأة سارة من سيمنز الألمانية بشأن القطار السريع.. مصدر مسؤول يكشفها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تتعاون الدولة المصرية مع الشركات الألمانية العاملة في الصناعات الثقيلة، لتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى، ومن بينها شركة سيمنز.

تعاون شركة سيمنز مع مصر 

وتعد شركة سيمنز Siemens الألمانية من أكبر منتجي التقنيات الموفرة للطاقة في العالم، كما أنها تلعب دورًا رائدًا في حلول البنية التحتية والصناعة.

وفتحت شركة سيمنز- منذ تأسيسها في العام 1847- أول مكتب لها في القاهرة عام 1901، وأسهمت بشكل كبير في أكثر المشاريع المحورية للاقتصاد المصري في جميع القطاعات، وحيث تعمل حاليا على تنفيذ قطارات مشروع القطار السريع المقرر افتتاحه في عدد من محافظات الجمهورية قريبا.

ومن جهته، كشف مصدر مسؤول بوزارة النقل، إن الوزارة تتابع مع شركة سيمنز الألمانية تصنيع القطارات المقرر تشغيلها على خطوط مشروع القطار السريع بين المحافظات.

وأشار المصدر في تصريحات صحفية إلى أن الشركة بدأت في تصنيع الوحدات المتحركة للمشروع بمصنع الشركة بمدينة كريفيلد الألمانية في نوفمبر 2022، وسيتم اختبار أول قطار بالمصنع خلال الأيام المقبلة، على أن يتم توريده ووصوله إلى مصر في نوفمبر المقبل، وتوريد باقي القطارات تباعا وتجربتها على الخطوط حتى نهاية 2024.

ولفت المصدر إلى تعاقد الوزارة على توريد 175 قطارا كهربائيا، مقسمة إلى 41 قطارا سريعا تصل سرعته إلى 250 كيلومترا/ الساعة، ومتوسط المسافة بين المحطات 50 كيلومترا، و94 قطارا إقليميا بسرعة 200 كيلو متر/ الساعة، ومتوسط المسافة بين المحطات 25 كيلومترًا، و40 جرار بضائع بسرعة 120 كيلو مترا/ الساعة، وستصل طاقة نقل البضائع للشبكة عند اكتمالها 10 ملايين طن سنويًا.

وأوضح أنه من المخطط عند وصول أول قطار أن يتم عرضه في مؤتمر النقل الذكي المقرر إقامته نهاية العام الجاري، مرجحا الانتهاء من تنفيذ الخط الأول لمشروع القطار السريع منتصف العام المقبل، وخضوعه للتشغيل التجريبي لمدة 6 أشهر قبل التشغيل الرسمي للمواطنين.

تنفيذ خطوط القطار السريع 

وتعد شركة سيمنس للطاقة هي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا الطاقة، ولديها عمليات تشغيلية في جميع أنحاء العالم اعتمادًا على تواجدها المحلي القوي في الدول التي تعمل بها.

ويتكون مشروع القطار السريع يتكون من 4 خطوط جار تنفيذها، وهي (السخنة ــ العلمين الجديدة ــ مطروح) بطول 675 كيلومترا، و(6 أكتوبر ــ الأقصر ــ أسوان ــ أبو سمبل) بطول 1100 كيلومتر، و(قنا ــ الغردقة ــ سفاجا) بطول 225 كيلو مترا، و(بورسعيد ــ أبو قير) والمخطط تنفيذه بالمشاركة مع القطاع الخاص بطول 250 كيلو مترا، بإجمالي أطوال 2250 كيلومترا.

وتتعاون مصر مع شركة سيمنز الألمانية في عدة مجالات، ويمتد هذا التعاون لأكثر من 121 عاما، نلخص أبرزها فيما يلي:

  • بدأ أول تواصل تجاري لشركة سيمنز مع مصر تحت اسم سيمنز آند هالسكاز Siemens & Halske’s (SH) وذلك في العام 1856.
  • عملت الشركة في مصر عام 1928، من خلال مكتبها الفني الذي تم إعادة تسميته ليصبح "سيمنز الشرق الأوسط".
  • تم الاتفاق في العام 2005 على أن تُسلِّم شركة سيمنز محطة الجهد العالي لربط محطة الكريمات لتوليد الكهرباء بشبكة الكهرباء القومية.
  • كما قدمت سيمنز تكنولوجيا الرعاية الصحية لمستشفى سرطان الأطفال في عام 2006، وقد قامت شركة سيمنز في عام 2009 بتنفيذ التجهيزات التكنولوجية اللازمة في منجم السكري للذهب.
  • قدمت في عام 2010 الدعم الكامل للخط الثاني الأتوماتيكي لشركة الدخيلة للسكر.
  • وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مايو 2022 تعاقد مع شركة سيمنز العالمية لإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر بإجمالي 3 خطوط يبلغ طولها حوالي 2000 كم.
  • سيكون لمصر سادس أكبر وأحدث شبكة للسكك الحديدية عالية السرعة في العالم.
  • ستعمل الشبكة الكهربائية بالكامل على خفض انبعاثات الكربون بنسبة 70% مقارنة بالنقل الحالي بالسيارات أو الحافلات مما يدعم جهود مصر في تحويل قدرتها على التنقل إلى وسيلة أكثر استدامة.
سيمنز Siemens مدينة كريفيلد الألمانية القطار السريع مشروع القطار السريع الرئيس عبدالفتاح السيسي

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