إيمان عبد الغني: عمرو دياب وتامر حسني وأنغام أذكياء في إدارة أعمالهم

حلت المطربة إيمان عبد الغني ضيفة على الإعلامية لميس الحديدي في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع على قناة " أون".

وقالت إيمان عبد الغني: "أي موهبة فنية وغنائية يكون لديها إدارة جيدة لتنظيم العمل والاستمرار في النجاح ".

وأضافت إيمان عبد الغني: "من الضروري أن يكون لدي مدير أعمال ويجب أن يكون هناك شخص متخصص في هذا المجال كي استمر في النجاح ".

وأضافت إيمان عبد الغني: "أنغام وعمرو دياب وتامر حسني لديهم ذكاء فني في إدارة أعمالهم الفنية وكيفية اختيار الأعمال الفنية".

وتابعت إيمان عبد الغني: "شركة الإنتاج الخاصة بي سوف توفر لي مدير أعمال ".