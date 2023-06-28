البنتاجون: روسيا تعتقل عددًا من قادة فاجنر بسوريا

كشفت شبكة “سكاي نيوز عربية”، نقلًا عن مسؤول رفيع بالبنتاجون أن الاستخبارات العسكرية الروسية اعتقلت عددًا كبيرًا من قادة فاجنر بسوريا.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، الثلاثاء، إن قوات مجموعة فاجنر الروسية لا تزال داخل أوكرانيا.

وذكر المتحدث باسم البنتاجون، باتريك رايدر، في إفادة صحفية، “قوات فاجنر الروسية لا تزال داخل أوكرانيا، لكن فيما يتعلق بتصرفاتهم المحددة وما إذا كانوا يتحركون أم لا، فإنني لن أتكهن بذلك”.

وأضاف رايدر، أن “الولايات المتحدة لم تقم بأي تغييرات على وضع القوات الأمريكية ردًا على الأحداث في روسيا”.

وقال: “لم نر أي شيء، من وجهة نظرنا، يتطلب منا إجراء أي نوع من التعديلات الإجبارية في الموقف”.