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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استمرار عمل المجمعات الاستهلاكية خلال عيد الأضحى المبارك 2023| تعرف على المواعيد

صدى البلد

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار عمل  منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لها، خلال أيام عيد الأضحى المبارك 2023.

وذلك لاستمرار توفير احتياجات المواطنين من اللحوم الطازجة والمجمدة.

وقال معاون وزير التموين أحمد كمال، إن تدخل الدولة في توفير اللحوم سواء الحية أو المذبوحة بالمجمعات الاستهلاكية منع انفلات أسعار اللحوم في السوق المحلي وساهم في توفير احتياجات المواطنين.

 

وأضاف أحمد كمال، تم زيادة معدلات ضخ اللحوم الطازجة والمجمدة من 150 إلى 500 ذبيحة يوميا استعدادا لعيد الأضحى المبارك بسعر 195 جنيها لكيلو السوداني والجيبوتي وبسعر 160 جنيها للبرازيلي المجمد و130 جنيها للهندي .

وكانت وزارة التموين قد أوضحت في وقت سابق إن المواعيد الرسمية لعمل المجمعات الاستهلاكية تبدأ الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 9 مساء.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مواصلة الجهود الخاصة بتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية استعداداً لعيد الأضحى 2023.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى توفير احتياجاتهم من اللحوم دون تحديد حد أقصى للكميات خاصة مع تدفق الشحنات التي تعاقدت عليها مؤخراً إلى المنافذ .

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة مستمرة في التعاقدات الخاصة باستيراد اللحوم وطرحها في المنافذ بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأشار إلى أن الدولة تعمل على تأمين المخزونات الاستراتيجية من اللحوم عبر استيراد رؤوس الماشية من عدة مناشئ وزيادة معدلات الضخ في الأسواق، فضلاً عن إقامة 36 شادرا تابعاً للشركة القابضة للصناعات الغذائية على مستوى الجمهورية لبيع الخراف الحية والمبردة، وفقا للضوابط والاشتراطات.

المجمعات الإستهلاكية عيد الأضحى المبارك 2023 اللحوم الطازجة وزارة التموين

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