عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بث مباشر.. شعائر صلاة عيد الأضحى من عين شمس

صلاة العيد
صلاة العيد

بدأت تكبيرات عيد الأضحى الموافق يوم العاشر من ذي الحجة، حيث رصدت عدسات صدى البلد شعائر صلاة عيد الأضحى من عين شمس. 

صلاة عيد الأضحى

ويبتدئ وقت صلاة العيد عند ارتفاع الشمس قدر رمح بحسب رؤية العين المجردة - وهو وقت صلاة الضحى - ويمتد وقتها إلى ابتداء الزوال. إلا أنه يستحب عدم تأخيرها عن هذا الوقت بالنسبة لعيد الأضحى , وذلك كي يفرغ المسلمون بعدها لذبح أضاحيهم , ويستحب للمسلم أن يكبر الله في عيد الأضحى من قبل العيد بيوم أي من فجر يوم عرفة إلى عصر ثالث وآخر أيام التشريق، وهو ما يسميه الناس رابع أيام العيد أو آخر أيام عيد الأضحى.

 وصيغة التكبير هي: «الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليماً كثيراً». 


وصلاة العيد ركعتين جهراً ولكن بعد تكبيرة الإحرام يكبر الإمام سبع تكبيرات ثم يقرأ الفاتحة وسورة الأعلى ،وبعد تكبيرة القيام للركعة الثانية يكبر خمس تكبيرات، ثم يقرأ الفاتحة وسورة الغاشية. ثم بعد ذلك يخطب الإمام خطبة العيد كخطبة الجمعة فيخطب خطبتان يجلس بينهما تماماً كالجمعة، ويسن له أن يذبح شاة (ضأن أو ماعز) ويوزع لحمها على الفقراء والأهل، ويأكل هو منها كذلك، ويسن له في العيد أن يزور أقاربه وينهي الخصومات ويصلح ذات البين.

 

عيد الأضحى صلاة عيد الأضحى وقت صلاة العيد صلاة الضحى التكبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إعادة مباراة الزمالك والمحلة في هذه الحالة.. خبير تحكيمي يوضح

جوارديولا طبق طريقة لعبه على زيارة مصر| المدرب انبهر بالأهلي.. و50 ألف دولار تكلفة إقامته يوميا

نجم لوجان السويسري |أولى صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

أخبار الفن.. نجوم يؤدون مناسك الحج.. تكبيرات العيد بصوت مصطفى قمر.. شيرين بدون مكياج

بطولة بيومي فؤاد ومي كساب| القصة الكاملة لتجاوزات فيلم “سنة أولى خطف”.. وإحالة العاملين للتحقيق

مواقيت الصلاة في القاهرة.. موعد صلاة عيد الأضحى وصيغة تكبيرات العيد وكيفية أدائها

موعد صلاة عيد الأضحى في مصر .. مواقيت كل محافظة

وفاة حاج مصري على جبل عرفات خلال أداء المناسك

موضوعات متعلقة

بهجة وفرحة.. تكبيرات عيد الأضحى من مسجد مصطفى محمود

أذكار صباح يوم الأضحى.. 3 كلمات يغفل عنها كثيرون في عيد النحر

مواعيد الصلاة في القاهرة والمحافظات.. وما يسن قراءته في صلاة عيد الأضحى

ماذا يفعل من حبسه عذر أو نام عن صلاة العيد في الساحات؟

أحكام صلاة عيد الأضحى |وقتها.. عنوان خطبتها والصيغة الصحيحة للتكبير

قبل الخروج لصلاة عيد الأضحى .. احذر أن ترتكب هذا الخطأ في الساحات

ساعة الاستجابة بـ يوم الأمنيات .. 5 كلمات تدرك بها اليوم العظيم

خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه|هل الحج يسقط الصلوات الفائتة؟.. الإفتاء توضح

ترشيحاتنا

السيسي يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك 2023 من مسجد القوات الجوية..بث مباشر

اللهم صل على سيدنا محمد|تكبيرات العيد من مسجد الحصري بأكتوبر.. بث مباشر

ماذا كان يفعل الرسول قبل صلاة العيد الكبير؟.. 5 سنن لا تعرفها

دعونا نستلهم قيم التعاطف.. جوتيرتش يهنئ المسلمين بعيد الأضحى

بث مباشر| السيسي يحضر صلاة عيد الأضحى في مسجد القوات الجوية

بث مباشر.. شعائر صلاة عيد الأضحى من عين شمس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبو المهندسين.. وفاة حاج مصري على صعيد عرفات| شاهد

رؤية تكبيرات العيد في المنام .. فرحة وهنا وسرور

لمدة 15 عاما.. مقطع فيديو لقسيس يروي قصة حلم قاده إلى الإسلام

النادي الأهلي كلمة السر.. قصة أغنية العيد لكوكب الشرق وعلاقتها بالملك فاروق

فيديو

عارضة أزياء جزائرية تبكي بسبب تعرضها لموقف صادم.. فيديو

حلال فيه الـ 9 شهور.. كواليس الطيار الذي حقق حلم والدته وقاد بها إلى المدينة المنورة

محمد رمضان يطرح أغنية جديدة نيسيسار.. فيديو

فيديو لشيخ مزعوم يثير الجدل بطلب لمتابعيه.. القصة كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ