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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مراكز الشباب تستقبل المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية لأداء صلاة عيد الأضحى

صدى البلد

استقبلت مراكز الشباب بمختلف محافظات الجمهورية مئات الآلاف من المصلين لأداء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك  فقد خصصت وزارة الشباب  والرياضة بالتعاون مع وزارة  الأوقاف بتخصيص ساحات مراكز الشباب  لإقامة شعائر صلاة العيد.

وتوافد المصلون من مختلف القرى والمدن والنجوع على ساحات الصلاة المعدة بمراكز الشباب بكافة محافظات مصر، فقد تم تجهيز الساحات والملاعب منذ أمس من قبل العاملين بمراكز الشباب والمتطوعين الشباب من أندية التطوع والكشافة والجوالة والكيانات الشبابية ، و بعد أداء صلاة العيد وزعت الهدايا والحلوى على الأطفال احتفالا بالعيد .

فى إطار متصل تطلق وزارة الشباب والرياضة مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» على مستوى الجمهورية، احتفالًا بعيد الأضحى المبارك، من خلال مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، بعد نجاحها الكبير فى العامين السابقين والتى تدخل عامها الثالث على التوالي.

وأشار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلى أن مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب تأتي في إطار الدور المجتمعي لمراكز الشباب، وفقا لاستراتيجية الوزارة وتحقيقا لأهدافها نحو مجتمع متكامل، وذلك من خلال فتح أبواب مراكز الشباب طوال أيام عيد الأضحى المبارك لاستقبال الجمهور من الأطفال والشباب وأسرهم على مدار أيام العيد ، كما أوضح ان دور مراكز الشباب التنويرية الجاذبة للنشء والشباب، خاصة بعد الطفرة الانشائية الكبيرة التى شهدتها مراكز الشباب خلال السنوات الأخيرة على مستوى الجمهورية والتى تمكنها من استيعاب المواطنين والاعضاء وتقديم البرامج والأنشطة بالشكل الذي يليق بالمواطن المصري.

كما ترفع كافة المديريات درجات الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال غرف العمليات لمتابعة سير فاعليات الاحتفال بعيد الأضحى المبارك بكافة مراكز الشباب بناء على توجيهات وزير الشباب والرياضة.

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