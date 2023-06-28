محافظ الجيزة يؤدي صلاة عيد الأضحى بساحة مسجد مصطفى محمود |شاهد

أدى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة صلاة عيد الأضحى المبارك بساحة مسجد مصطفى محمود بحي الدقي وسط جموع من المواطنين ممن توافدوا على ساحة المسجد.

وعقب الصلاة وجه محافظ الجيزة القيادات التنفيذية بالنزول للشارع وتقديم الخدمات للمواطنين دون أي اخلال مشددا على ضرورة إحكام الرقابة على المواقف وخطوط السير لسيارات السرفيس ومتابعة جهود النظافة والتعامل الفوري حيال اي احداث طارئة والتنسيق الدوري مع أجهزة المرافق للاستجابة لاي شكاوي واردة من المواطنين .

وطالب المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتأكد من توافر السلع ومتابعة أعمال رفع الاشغالات والتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل لرفع المخلفات أولا بأول وتوقيع العقوبات على المخالفين لقرار الذبح داخل المجازر حفاظاً على البيئة.

رافق المحافظ اللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وعدداً من القيادات الأمنية والتنفيذية ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديري المديريات.

IMG-20230628-WA0030

IMG-20230628-WA0025

IMG-20230628-WA0026

IMG-20230628-WA0027

IMG-20230628-WA0031

IMG-20230628-WA0029