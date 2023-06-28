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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القيادات التنفيذية بدمنهور يؤدون صلاة عيد الأضحي المبارك بمسجد التوبة

صلاة عيد الأضحى المبارك
صلاة عيد الأضحى المبارك

أدى اليوم اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة و كامل غطاس السكرتير العام المساعد، صلاة عيد الأضحي المبارك بمسجد التوبة بدمنهور.

وذلك بحضور  محمد كجك رئيس مركز ومدينة دمنهور وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية والأمنية والدينية بالمحافظة، ورجال الدين الإسلامي بالأوقاف والأزهر والوعظ وحشد كبير من المصلين من أبناء مدينة دمنهور والمناطق المجاورة.

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وعقب إنتهاء الصلاة قام فضيلة محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف، بإلقاء خطبة أشار فيها إلي إن عيدُ الأضحَى يومٌ عظيمٌ مشهودٌ مِن أيامِ اللهِ تعالى، حيثُ يفرحُ فيه حجاجُ بيتِ اللهِ الحرامِ بأداءِ مناسكِهِم، كما يفرحُ المسلمون بفضلِ اللهِ عليهم في العشرِ الأوائل من ذي الحجة، وشعيرةِ الأضحيةِ، ولقاءِ الأهلِ والأحبةِ، حيثُ يقولُ نبيُّنَا (صلّى اللهُ عليه وسلم)، (أعظمُ الأيامِ عندَ اللهِ يومُ النحرِ، ثمّ يومُ القرِّ)؛ ويومُ القرِّ: هو اليومُ الثانِي الذي يلي يومَ النحرِ؛ لأنّ الناسَ يقرونَ فيهِ بمنَي بعدَ أنْ فرغوا مِن أعمالِ يومِ النحرِ.

كما أكد وكيل وزارة الأوقاف، في خطبة العيد على الفداء والتضحية الذي غرس أصوله نبي الله إبراهيم وولده إسماعيل عليهما السلام عندما رأى أن يذبح ولده الوحيد "يا بني إني أرى في المنام أنى أذبحك" فرد الإبن على أبيه قائلا "افعل ما تؤمر)، وأكد على أن الأعياد فرصة لصلة الأرحام والتوسعة على الفقراء والمحتاجين.

وأضاف الشيخ محمد أبو حطب، أنه لا شكَّ أنّ الأعيادَ فرصةٌ عظيمةٌ لتقويةِ الروابطِ الاجتماعيةِ بينَ الأقاربِ والأرحامِ، والناسِ جميعًا، ونشرِ المودةِ والرحمةِ والأخوةِ، وتقويةِ الصلاتِ وتفريجِ الكرباتِ.

هذا وتتقدم محافظة البحيرة وقياداتها التنفيذية  الرئيس عبد الفتاح السيسي  و جميع مواطني وأبناء المحافظة بأخلص الأمنيات وأرق التهاني القلبية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيين المولى عز وجل أن يمن على مصرنا الغالية بالأمن والأمان والخير واليمن والبركات فى ظل القيادة الحكيمة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.


 

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