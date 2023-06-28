عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منافس المنتخب الأولمبي.. نقاط قوة مالي في كأس أمم إفريقيا

يلتقي المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي مع نظيره منتخب مالى فى الثامنة مساء اليوم الأربعاء على ملعب طنجة بالمغرب في ثاني مباريات أولمبي الفراعنة بالبطولة القارية .

ويدخل المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلى روجيرو ميكالي لقاء مالي، رافعا شعار، لا بديل عن الفوز، لا سيما وأن أي نتيجة أخري سوف تبعد أولمبي الفراعنة عن التأهل الي الأدوار القادمة في كأس أمم إفريقيا .

أزمات الأهلي في "فيفا"| نفد من غرامة "رمضونا".. خلع من أزمة كهربا.. ومصير أفشة معلق

هل الانتماء أصبح موضة قديمة؟| يوسف وجعفر وثنائي الأهلي يرفعون شعار المال أولا

موعد مباراة المنتخب الأولمبي ومالي والقنوات الناقلة  

يلتقي المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي مع نظيره منتخب مالى فى الثامنة مساء اليوم الأربعاء على ملعب طنجة بالمغرب في ثاني مباريات أولمبي الفراعنة بالبطولة القارية .

مباراة المنتخب الأولمبي أمام مالى ستكون منقولة عبر قناة "beIN Sports HD 4" الناقل الحصري للمسابقة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

كما تنقل قناة الرياضية المغربية الأرضية مباراة المنتخب الأولمبي أمام مالى في كأس أمم إفريقيا.

وسقط المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلى روجيرو ميكالي في فخ التعادل السلبي أمام  نظيره النيجر فى اللقاء الذي جمع بينهما فى منذ قليل افتتاح مشوار الفريقين ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما بالمغرب.

وشهد الشوط الأول بداية سريعة من المنتخب الأولمبي بغية خطف هدف مبكر، بينما لعب منتخب النيجر على الهجمات المرتدة.

وحصد المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلى روجيرو ميكالي أول نقطة في مشواره بالمجموعة وكذلك النيجر في مجموعة تضم مالي والجابون.

شكوى فتوح "فنكوش"| حقيقة انضمام اللاعب للأهلي.. والزمالك يصعد ضد القلعة الحمراء

سطلانة وهدف كهربا "فشنك" والزوجة الثانية| أشهر 10 تصريحات ساخرة لمرتضى منصور

نقاط قوة مالي منافس المنتخب الأولمبي 

يمتلك منتخب مالي ضمن صفوفه مجموعة قوية من اللاعبين يأتي فى مقدمتهم على ماييه مهاجم نادي بالك أسير التركي وصاحب هدف الفوز على المغرب في إياب المرحلة النهائية للتصفيات.

كما يعتبر من أبرز نجوم منتخب مالي موسي سيساكو مدافع فريق الشباب في باريس سان جيرمان الفرنسي وزميله في الخط الخلفي سياكا باكايوكو لاعب الصفاقسي التونسي بالإضافة لـ إبراهيما كونيه لاعب هاوجسوند السويدي.

يسجل منتخب مالي حضوره للمرة الثالثة في أمم أفريقيا تحت 23 عاما، حيث غاب عن النسخة الأولى التي أقيمت عام 2011 فيما شارك في نسختي 2015 و2019.

ويملك منتخب "النسور" سجلا هزيلا في كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما، حيث فشل في تجاوز دور المجموعات في كلتا النسختين الماضيتين.

وعلى مدار المشاركتين، لعب المنتخب المالي تحت 23 عاما 6 مباريات في كأس الأمم، حقق خلالها انتصارا وحيدا وخسر 5 مرات، وسجل 3 أهداف فيما استقبل 9.

المنتخب الأولمبي منتخب مالي ميكالي كاس امم افريقيا النيجر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

17 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة بطقس أول أيام عيد الأضحى 2023

إعادة مباراة الزمالك والمحلة في هذه الحالة.. خبير تحكيمي يوضح

أول يوم العيد.. مصرع شاب صغير السن صعقًا في مغسلة بالوادي الجديد

أخبار الفن.. نجوم يؤدون مناسك الحج.. تكبيرات العيد بصوت مصطفى قمر.. شيرين بدون مكياج

نجم لوجان السويسري |أولى صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

فرج عامر يفجّر مفاجأة بشأن نجم الأهلي المحتمل

خبير تحكيمي يُفجّر مفاجأة بشأن هدف الزمالك الأول أمام المحلة

سعر تذكرة حديقة الحيوان خلال أيام عيد الأضحى 2023.. موعد استقبال الزائرين

ترشيحاتنا

مفاجأة سارة من سيمنز الألمانية بشأن القطار السريع.. مصدر مسؤول يكشفها

دعاء أول يوم عيد الأضحى .. يدخل السرور والهنا على قلبك

إجراء عاجل من الملك سلمان يخص هذة الفئة من الحجاج

المؤبد عقوبة حائزي ومصنعي الألعاب النارية

محمد صلاح يهنئ الأمة الإسلامية بعيد الأضحى المبارك

متحدث الرئاسة ينشر صور أداء الرئيس السيسي صلاة عيد الأضحى المبارك| شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الخروف؟

بعد الفتة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من الجنزبيل بالليمون؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول فشة الخروف؟

خطوات تنظيف سقط اللحوم وفوائده

فيديو

عارضة أزياء جزائرية تبكي بسبب تعرضها لموقف صادم.. فيديو

حلال فيه الـ 9 شهور.. كواليس الطيار الذي حقق حلم والدته وقاد بها إلى المدينة المنورة

محمد رمضان يطرح أغنية جديدة نيسيسار.. فيديو

فيديو لشيخ مزعوم يثير الجدل بطلب لمتابعيه.. القصة كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ