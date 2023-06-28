منافس المنتخب الأولمبي.. نقاط قوة مالي في كأس أمم إفريقيا

يلتقي المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي مع نظيره منتخب مالى فى الثامنة مساء اليوم الأربعاء على ملعب طنجة بالمغرب في ثاني مباريات أولمبي الفراعنة بالبطولة القارية .

ويدخل المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلى روجيرو ميكالي لقاء مالي، رافعا شعار، لا بديل عن الفوز، لا سيما وأن أي نتيجة أخري سوف تبعد أولمبي الفراعنة عن التأهل الي الأدوار القادمة في كأس أمم إفريقيا .

موعد مباراة المنتخب الأولمبي ومالي والقنوات الناقلة

يلتقي المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي مع نظيره منتخب مالى فى الثامنة مساء اليوم الأربعاء على ملعب طنجة بالمغرب في ثاني مباريات أولمبي الفراعنة بالبطولة القارية .



مباراة المنتخب الأولمبي أمام مالى ستكون منقولة عبر قناة "beIN Sports HD 4" الناقل الحصري للمسابقة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

كما تنقل قناة الرياضية المغربية الأرضية مباراة المنتخب الأولمبي أمام مالى في كأس أمم إفريقيا.

وسقط المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلى روجيرو ميكالي في فخ التعادل السلبي أمام نظيره النيجر فى اللقاء الذي جمع بينهما فى منذ قليل افتتاح مشوار الفريقين ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما بالمغرب.

وشهد الشوط الأول بداية سريعة من المنتخب الأولمبي بغية خطف هدف مبكر، بينما لعب منتخب النيجر على الهجمات المرتدة.

وحصد المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلى روجيرو ميكالي أول نقطة في مشواره بالمجموعة وكذلك النيجر في مجموعة تضم مالي والجابون.

نقاط قوة مالي منافس المنتخب الأولمبي

يمتلك منتخب مالي ضمن صفوفه مجموعة قوية من اللاعبين يأتي فى مقدمتهم على ماييه مهاجم نادي بالك أسير التركي وصاحب هدف الفوز على المغرب في إياب المرحلة النهائية للتصفيات.

كما يعتبر من أبرز نجوم منتخب مالي موسي سيساكو مدافع فريق الشباب في باريس سان جيرمان الفرنسي وزميله في الخط الخلفي سياكا باكايوكو لاعب الصفاقسي التونسي بالإضافة لـ إبراهيما كونيه لاعب هاوجسوند السويدي.

يسجل منتخب مالي حضوره للمرة الثالثة في أمم أفريقيا تحت 23 عاما، حيث غاب عن النسخة الأولى التي أقيمت عام 2011 فيما شارك في نسختي 2015 و2019.

ويملك منتخب "النسور" سجلا هزيلا في كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما، حيث فشل في تجاوز دور المجموعات في كلتا النسختين الماضيتين.

وعلى مدار المشاركتين، لعب المنتخب المالي تحت 23 عاما 6 مباريات في كأس الأمم، حقق خلالها انتصارا وحيدا وخسر 5 مرات، وسجل 3 أهداف فيما استقبل 9.