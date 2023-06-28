نحتفل في البيت الأبيض.. جو بايدن يهنئ مسلمي العالم بعيد الأضحي المبارك

هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن المسلمين في جميع أنحاء العالم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وفقا لبيان أصدره البيت الأبيض اليوم الأربعاء.

ووفقا للبيان، قال بايدن: "نرسل أنا وزوجتي جيل أطيب تمنياتنا إلى كل من يحتفلون بعيد الأضحى"، مضيفا أن تقاليد عيد الأضحى المبارك وأداء فرائض الحج تمثل فرصة للمسلمين لتجديد إيمانهم وتذكر بأهمية الإيثار والصدقة وخدمة الفقراء.

وأشار بايدن إلى أن البيت الأبيض يحتفل هذا العام ولأول مرة بعيد الأضحى من خلال تجمع لقادة الجالية المسلمة الذي تستضيفة نائبة الرئيس كامالا هاريس والرجل الثاني دوجلاس إمهوف.

وأعرب الرئيس الأمريكي عن تقديره لمساهمات المسلمين الأمريكيين التي لا تعد ولا تحصى المجتمع في الولايات المتحدة، من تعليم ورعاية صحية إلى أعمال تجارية وخدمات عامة، مؤكدا أن وجودهم يعزز التزام واشنطن بالتنوع والشمول والحرية الدينية.

وأضاف بايدن: "عندما نجتمع مع الأحباء وننخرط في العبادة والأعمال الخيرية وخدمة المجتمع خلال هذه المناسبة المقدسة، دعونا نجدد التزامنا بالقيم التي تربطنا معًا التعاطف والاحترام المتبادل، هذه المبادئ هي جوهر الإسلام والروح الأمريكية".

وأشار بايدن إلى أنه بينما يحتفل المسلمون في جميع أنحاء العالم بعيد الأضحى، يؤدي أكثر من مليون حاج مناسك الحج بشكل سلمي في جبل عرفة ومكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، والذين منهم الآلاف من المسلمين الأمريكيين، لافتا إلى أنه في أمريكا نشارك في العمل بتجديد التزامنا بالسعي لتحقيق السلام وعالم أفضل للجميع.

وقال إن الحج يجمع الناس من كل قارة وركن من العالم، تاركين ممتلكاتهم الدنيوية ويرتدون زي الإحرام الأبيض البسيط بروح من المساواة، متمنيا أن يجلب عيد الأضحى الفرح والسلام والوحدة للقلوب والبيوت.

واختتم الرئيس الأمريكي بوفقا لبيان البيت الأبيض: "نتطلع إلى الترحيب بحجاجنا المسلمين الأمريكيين بعد إتمام مناسك الحج ونتمنى لهم وللمسلمين في جميع أنحاء العالم عطلة سعيدة وهادئة، عيد مبارك".