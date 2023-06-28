وفاة الحاجة صباح على جبل عرفات.. وابنها: كان نفسها تموت عند النبي| فيديو

عرضت فضائية العربية فيديو عن إبراهيم نجل المتوفية في الحج فقد تحدث متأثرا بوفاة والدته قائلا: "كانت الأم الحنونة تسجد على جبل عرفات لتخرج روحها البريئة إلى خالقها" بهذه الكلمات عبر بها إبراهيم نجل المتوفية على جبل عرفات.

أوضح التقرير، أن الحاجة صباح من محافظة الشرقية، توفيت وهي ساجدة على جبل عرفات خلال أدائها مناسك الحج والركن الأعظم في الحج.

وتحدث ابنها أبراهيم عن والدته الراحلة قائلا: "سافرت إلى السعودية وكان لديها الإحساس أنها سوف تلاقي أجلها بجانب النبي وكانت لديها الحب بانها تموت بجوار النبي صلي الله عليه وسلم".



كانت الحاجه صباح قد قامت بالتقدم لزيارة بيت الله الحرام مرات عديدة ولكن الحظ لم يحالفها وكانت تبكي كثيرا، و لكن هذه المرة حالفها الحظ وسافرت إلى السعودية لأداء مناسك الحج ولكنها قد توفيت ساجدة على جبل عرفات.



"صباح" كانت تشعر بأن حياتها ستنتهي في الحج وهذا ما حدث بالفعل كما تمنت.