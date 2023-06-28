عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حجاج الجمعيات يواصلون رمي الجمرات.. وزيرة التضامن تطمئن على توافر الخدمات بالمشاعر المقدسة

صدى البلد

واصل حجاج بيت الله الحرام التابعين لبعثة الجمعيات الأهلية تأدية مناسك الحج، وسط حالة معنوية مرتفعة وتيسيرات كبيرة؛ حيث مكث الحجاج في منى بعد تحركهم من عرفات إلى مزدلفة، وجمعوا الحصى، ثم تحركوا إلى منى وانتهوا من رمي جمرة العقبة الكبرى.

وحرصت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي على التواصل مع البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية للاطمئنان على سلامة حجاج الجمعيات الأهلية، وتقديم كافة الخدمات لهم، مقدمة لهم التهاني بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك، وتأديتهم الركن الأعظم في مناسك الحج وهو الوقوف على صعيد عرفات.

من جانبه قال أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية إن الحجاج تحركوا من عرفات إلى مزدلفة، ثم توجهوا إلى منى ورموا جمرة العقبة الكبرى، على أن يمكثوا في منى يومين للمتعجلين و٣ أيام لغير المتعجلين.

ولفت عبد الموجود إلى أن نفرة الحجيج المتعجلين ستكون إلى مكة المكرمة بعد انتهائهم من رمي الجمرات بعد انتهاء ثاني أيام التشريق وثالث أيام التشريق لغير المتعجلين.

وأضاف عبد الموجود، أن إدارة البعثة أعدت جدولا لنقل الحجاج بعد انتهاء رمي الجمرات في اليوم الثاني من أيام التشريق للمتعجلين ونقلهم إلى فنادقهم في مكة المكرمة بنسبة 50% من الحجاج والباقي سيتم نقله بعد انتهاء اليوم الثالث، فيما قامت إدارة البعثة بتوصيل أتوبيسات أصحاب الأعذار إلى مقر فندق الإقامة، بعد انتهاء الوقوف بعرفة، والمرور بمزدلفة وتفويضهم لمن يؤدي عنهم رمي الجمرات.

ولفت عبد الموجود إلى أن مشعر منى يتميز هذا العام بتسهيلات كبيرة، واستعدت البعثة لاستقبال الحجاج بداخله بمخيمات مكيفة ومراتب "صوفا بيد" ووجبات للتغذية، ومشروبات ساخنة وباردة ومرطبات، وأماكن مخصصة للصلاة، مع متابعة مستمرة منها للتأكد من تقديم الخدمات كاملة إلى الحجيج.

وشدد عبد الموجود، على المشرفين بضرورة التحرك في منى لرمي الجمرات في مجموعات، والبعد عن الأماكن المزدحمة، وتجنب التحرك في أوقات الظهيرة، التي ترتفع فيها درجات الحرارة، وسخونة الشمس، حفاظا على سلامتهم.

1166B6D4-5E25-4073-A02D-BBA17BB2E445
1166B6D4-5E25-4073-A02D-BBA17BB2E445
54A08F49-AFD4-4125-8B63-0A868BD1ADCE
54A08F49-AFD4-4125-8B63-0A868BD1ADCE
BB2B95E2-C3AF-463C-8A75-CA2A596A43B4
BB2B95E2-C3AF-463C-8A75-CA2A596A43B4
2ECAF91F-6382-460F-BA90-BB7F316EC451
2ECAF91F-6382-460F-BA90-BB7F316EC451
AA064B1B-EF9C-49FE-8F76-29A3B04A438F
AA064B1B-EF9C-49FE-8F76-29A3B04A438F
73F684E0-19F5-4301-B786-2D45781ED607
73F684E0-19F5-4301-B786-2D45781ED607
9A9DE033-3378-4717-93AA-941993124EFF
9A9DE033-3378-4717-93AA-941993124EFF
74C0D112-1768-43D7-B97B-C0DA8629F9E6
74C0D112-1768-43D7-B97B-C0DA8629F9E6
8EFD28DD-BBC0-4008-BF45-430DA129331D
8EFD28DD-BBC0-4008-BF45-430DA129331D
AD18BBB7-E077-4685-96C0-F31291283CB3
AD18BBB7-E077-4685-96C0-F31291283CB3
D0EB3213-8622-4C84-9FA8-1CAC747897F9
D0EB3213-8622-4C84-9FA8-1CAC747897F9

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوهمني بشقة والزواج| الطالبة الضحية: عامل السوبر ماركت أقام معي علاقة مرتين

في عيد الأضحى.. السويد توافق على إحراق المصحف خارج مسجد بستوكهولم

17 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة بطقس أول أيام عيد الأضحى 2023

أول أيام العيد.. كولر يصدر قرارا عاجلا للاعبي الأهلي بسبب تلك الأكلات

العثور على جثته بعد اختفائها 5 أشهر.. لغز مجهول في وفاة نجم شهير

القومية للأنفاق: انتظام حركة التشغيل في خطوط المترو الثلاثة وبـ قطارات LRT

سيناريوهان.. حظوظ المنتخب الأولمبي للبعد عن شبح الخروج من كأس أمم إفريقيا

وقع من على السطح ومات.. مقطع مروع لهروب عجل في عيد الأضحى| شاهد

ترشيحاتنا

بايرن ميونخ يتوصل إلى اتفاق مع هاري كين.. وتوتنهام يهدد الصفقة

هل يجوز قضاء صلاة العيد في أي وقت من اليوم.. الأزهر يجيب

القومية للأنفاق:انتظام حركة تشغيل قطارات المترو والـLRT بالتزامن مع أول أيام عيد الأضحى

بشأن موقفها المحايد.. سويسرا ترفض إرسال دبابات ليوبارد الألمانية إلى أوكرانيا

هل يجوز نية الجمع بين الأضحية والعقيقة؟.. أمين الفتوى يجيب|فيديو

خطيب الأزهر: يجب أن نكون على قدر المسؤولية لتحقيق الوحدة فيما بيننا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة مميزة في عيد الأضحى.. طريقة عمل الطحال بالصلصة

فوائد لن تتوقعها لتناول الممبار .. التخسيس وتقوية المناعة أهمها

أول أيام العيد.. كولر يصدر قرارا عاجلا للاعبي الأهلي بسبب تلك الأكلات

ماذا يحدث عند تنظيف الكرشة بملح الليمون؟.. لن تتوقع النتائج

فيديو

محمد منير يخضع لعملية جراحية.. ورضا البحراوي يثير الجدل بسبب عدد زوجاته

تحرك جديد في أسعار الذهب .. ماذا يحدث ؟

محمد أنور: فيلم «مستر إكس» مرهق جدا.. وصورناه في سنة ونص

تصوير لحظة الانهيار.. الدقائق الأخيرة لعقار الإسكندرية المنهار قبل السقوط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ