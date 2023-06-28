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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بايرن ميونخ يتوصل إلى اتفاق مع هاري كين.. وتوتنهام يهدد الصفقة

هاري كين
هاري كين

أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن بايرن ميونخ توصل إلى اتفاق مع هاري كين لضمه إلى صفوفه هذا الصيف، حيث يسعى الفريق البافاري وراء مهاجم من الطراز العالي لملء الفراغ الذي تركه البولندي روبرت ليفاندوفسكي وانضم إلى برشلونة في عام 2022.

وكان توتنهام قد رفض، عرضًا أوليا من بايرن ميونخ قيمته 70 مليون يورو،  بينما يطالب السبيرز بما لا يقل عن 100 مليون يورو للتخلي عن مهاجمه.

ووافق هاري كين الذي ينتهي عقده مع توتنهام في 2024، على هذه الخطوة، لكن بايرن ميونخ يحتاج إلى اتفاق رسمي مع توتنهام لاتمام الصفقة.

وأشارت تقارير إلى أن العديد من الأندية الأوروبية الكبرى الأخرى، بما فيها ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد، تطمح في التعاقد مه هاري كين الذي قد يتطلع أخيرًا إلى الرحيل عن توتنهام بحثًا عن الألقاب.

وكان كين الذي سجل 30 هدفًا في الدوري الموسم الماضي، قريبًا من الانتقال إلى مانشستر سيتي مقابل 127 مليون جنيه إسترليني قبل موسم 2021-2022 لكن رئيس توتنهام دانيال ليفي رفض العرض.

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