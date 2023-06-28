بسبب الإسهال الشديد.. بتر قدم ويد شابة تايلاندية وسط حالة من الصدمة

أصيبت امرأة ذهبت إلى المستشفى بسبب الإسهال الشديد، بصدمة نفسية، عندما أدت المضاعفات إلى بتر أصابع يديها وقدميها.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، تم نقل الشابة البالغة من العمر 30 عامًا من تشون بوري ، تايلاند ، إلى مركز طبي في 12 أبريل ، وبعد أن تبين أنها تعاني من انخفاض حاد في ضغط الدم ، تم نقلها لتلقي العلاج في حالات الطوارئ ، وفقًا لتقارير ثايجر.

وقال زوجها ، تشاي ، لوسائل إعلام محلية إن الأطباء أبلغوه أن زوجته تعاني من فشل كلوي وتحتاج إلى غسيل كلوي.

بسبب الاسهال الشديد .. بتر قدم و يد شابة تايلاندية

وزعم أنه حصل على نموذج موافقة لإجراء تصوير بالموجات فوق الصوتية على الوجهين السباتي ، وعلى الرغم من أن زوجته بدت غير متأكدة من الجراحة ، فقد أعطى تشاي الضوء الأخضر للطاقم الطبي، لكن تشاي ، 42 عامًا ، صُدم عندما علم لاحقًا أن زوجته خضعت لاستئصال الزائدة الدودية.

بسبب الاسهال الشديد .. بتر قدم و يد شابة تايلاندية

ظلت زوجة تشاي في المستشفى حتى 20 أبريل بعد الإجراء ، وخلال تلك الفترة ادعى الزوج المعني أيضًا أنها لم تخضع للفحص من قبل أي طبيب لأن عطلة محلية ، سونغكران ، تعني عدم تواجد الموظفين.

بمرور الوقت ، لاحظ شاي أن حالة زوجته بدأت تتدهور، تحولت أصابع يديها وقدميها إلى اللون الأسود وبدا أنها لا تستجيب أثناء المحادثات ، مما دفع الأطباء إلى التحقيق أخيرًا في الخطأ الذي حدث.