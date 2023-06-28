رائد فضاء بـ ناسا : الفضائيون منعوا الحرب النووية في العالم

ادعى رائد فضاء ناسا وطأت قدمه على سطح القمر أن الفضائيين اهتموا بالبشرية عندما طورت أسلحة نووية ، مضيفًا أنهم تمكنوا أيضًا من وقف تحول الحرب الباردة إلى أسلحة نووية.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، كان إدغار ميتشل هو الشخص السادس الذي يخطو على سطح القمر ، لكنه سرعان ما اكتسب سمعة لكونه يهتم بنظريات المؤامرة.

ادعى رائد الفضاء ، الذي كان طيار الوحدة القمرية في أبولو 14 ، أن الفضائيين اهتموا بشدة بتطوير البشرية للأسلحة النووية ، بل وتمكنوا من منع الحرب الباردة من التصعيد.

قال “إدغار ” سابقًا لصحيفة ميرور " كانت وايت ساندز ساحة تجارب للأسلحة الذرية - وهذا ما كان يهتم به الفضائيون ، ". “لقد أرادوا أن يعرفوا عن قدراتنا العسكرية”.

رائد فضاء بناسا يزعم بأن الفضائيين منعوا الحرب النووية بالعالم

وأضاف " لقد أوضحت تجربتي الخاصة في التحدث إلى الناس أن القوات الخاصة كانت تحاول منعنا من خوض الحرب والمساعدة في إحلال السلام على الأرض."

وأفاد بأن وايت ساندز هو المكان الذي تم فيه تفجير أول قنبلة نووية على الإطلاق ، والذي حدث في عام 1945.

وقال له الضباط في الموقع إن الفضائيين أسقطوا صواريخ تحلق فوق الموقع ، على حد زعمه.