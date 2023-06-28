لو راجل كل .. مطعم تايواني يقدم أغرب طبق بالعالم

تسبب مطعم تايواني صغير في ردود فعل متباينة عبر الإنترنت بفضل طبق مروع أعده - ولا أحد لديه الشجاعة الكافية لتجربته.

يطلق عليه مستخدمو الإنترنت اسم Godzilla Ramen ، ويطلق المطعم الذي يتخذ من يونلين مقراً له اسم "التمساح الساحر الكثيف".

ويتميز المطعم بطبق يحتوي على ساق التمساح التي تبرز من وعاء مملوء بالمعكرونة والمرق ، كما لو كانت تزحف خارجها.

ربما ليس من المستغرب أن مطعم Witch Cat ramen لم يكن لديه أي من آخذي الطبق الغريب حتى الآن.

أوضحوا لوسائل الإعلام المحلية أن الزائرين يرغبون في التقاط صور لوسائل التواصل الاجتماعي لكنهم "يخشون" تذوقها ، موضحين أنه "لا يوجد عملاء [على استعداد] لتجربتها".



يقولون انهم يستخدمون أكثر من أربعين نوعا من البهارات الطبيعية والمكونات الطازجة للطهي ، ثم تحقن فكرة الحب في الحساء ، وتخلط كل العناصر والطاقة ، وأخيرا تغلي كل أنواع تعبيرات الحب التي تخصك ".

في حين أن المشاعر الرومانسية هي آخر شيء قد يجعلك تشعر به حساء أرجل التمساح ، فإن تفسير المطعم المنمق لتأثيراته يشير إلى أنه قد يترك رواد المطعم `` يحمرون خجلًا ''.



ومع ذلك ، لم يكن معظم مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي مغرمين بالطبق كما كان يأمل صانعوها.