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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

طوابير أمام سينمات وسط البلد في أول أيام عيد الأضحى.. فيديو

صدى البلد

شهدت دور العرض السينمائي في منطقة وسط البلد، اقبالًا كثيفًا من قبل المواطنين، في اليوم الأول من عيد الأضحي المبارك، وذلك لمشاهدة أحد الأفلام الجديدة التي بدأ عرضها تزامنا مع العيد وللاستمتاع برفقه اسرتهم.

ورصدت عدسة “صدي البلد” فيديو يظهر إقبال المواطنين علي سينمات وسط البلد، واختياراتهم المختلفة لمشاهدة أفلام عيد الأضحي في السينمات.

علي جانب أخر، امتلأت جنبات مراكز شباب الجيزة بالمصلين بعد أن فتحت أبوابها لإقامة شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك صباح اليوم الأربعاء الموافق 28 يونيو  2023م  10 ذي الحجة 1444 هجرياً  وذلك تحت رعاية  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالتنسيق والتعاون مع مديرية أوقاف الجيزة .

وفتحت ساحات مراكز  الشباب  أبوابها لإقامة صلاة العيد بمدن وقرى الجيزة  والتي تم اختيارها وتجهيزها لاستقبال المواطنين مع اتباع الضوابط المقررة من وزارة الأوقاف .

طوابير على سينمات وسط البلد في أول أيام العيد - YouTube

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