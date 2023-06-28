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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مصر للفنادق: سددنا 403 ملايين من أقساط قرض البنك الأهلي

صدى البلد

 

كشفت شركة مصر للفنادق التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق أحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ،إن إجمالي قيمة السداد المعجل لأقساط القرض المستحق للبنك الأهلي المصري، بلغ نحو 403.18 مليون جنيه، وذلك منذ قرار مجلس الإدارة في يناير 2017.

 

وقالت شركة مصر للفنادق، إنها قامت مؤخراً بالسداد المعجل الـ28 بمبلغ قدره 10 ملايين جنيه، سداداً عكسياً معجلاً من الرصيد المتبقي عن الشريحة الثانية والبالغة 188 مليون جنيه.

يشار إلى أن مصر للفنادق،  حققت  صافي ربح بقيمة 658.44 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2023، مقابل أرباح بقيمة 274.26 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات مصر للفنادق خلال التسعة أشهر إلى 688.77 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 389.59 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

نصف مليار أرباح مستهدفة

واعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة مصر للفنادق، الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي المقبل 2023- 2024 بصافي ربح مستهدف 546.84 مليون جنيه .

وتستهدف شركة مصر للفنادق ضخ استثمارات بقيمة 394.5 مليون جنيه خلال 2023- 2024.


وتعتبر شركة مصر للفنادق أول شركة تعمل فى مجال الأنشطة السياحية والفندقية وتقوم الشركة بإنشاء وشراء وبيع الفنادق والمشاتى والمصايف والمنتجعات السياحية والكازينوهات و المطاعم .


وتمتلك الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما 50% من اسهم الشركة فى حين يمتلك القطاع العام والحكومة 21%،اما النسبة المتبقية وقدرها 29% فهى مملوكة للقطاع الخاص

أسهم الشركة استثمارات الشركة القابضة للسياحة والفنادق القابضة للسياحة والفنادق الموازنة التقديرية بنك الأهلي المصري شركات وزارة قطاع الأعمال

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