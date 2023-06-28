أقرب الناس وراء الجريمة.. خنقوا سائق التوكتوك بملابس العيد وألقوه في الترعة

عرضت فضائية "العربية"، تقريرا يرصد تفاصيل جريمة بشعة في العيد شهدتها محافظة الجيزة.



وأوضح التقرير أن جريمة بشعة شهدتها منطقة أبو النمرس بالجيزة بعيد الأضحى المبارك راح ضحيتها مراهق عمره 14 عاما على يد زوج عمته وآخرين.

الجريمة بدأت باستدراج المتهم وابنه للضحية ليتمكنا من سرقة "التوك توك" الخاص به، حيث طلب زوج العمة من الطفل توصيلهم، قبل أن يعتدوا عليه ويخنقوه ثم ربطوا حجرا في قدمه وألقوه في "ترعة".

والدة الطفل قالت أمام النيابة، إن نجلها ارتدى ملابس العيد فرحا قبل حلوله وبعد غيابه تلقوا اتصالا بالعثور على جثته، وكانت المفاجأة التي كشفتها كاميرات المراقبة أن أقرب الناس لهم وراء السرقة والقتل.

قوات الشرطة ضبطت المتهمين وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الجريمة.

