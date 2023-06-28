وفاة والدة الفنانة مروة الأزلي بعد صراع مع مرض السرطان

توفيت والدة الفنانة مروة الأزلى منذ قليل بعد صراع مع مرض السرطان وهو ما أعلنت عنه عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وقالت مروة الأزلى: توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي الاستاذة/ سامية محمد علي …ناظرة مدرسة لوراين الثانوية بنات بالاسكندريه سابقاً ..بعد صراع شديد لسنتين ونصف مع مرض السرطان .. ونحسبها عند الله من شهداء المبطونين.. كما قأل رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: المَطْعُونُ، وَالمَبْطُونُ، وَالغَرِقُ، وَصَاحِبُ الهَدْمِ، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ).

وكانت الفنانة مروة الأزلي أعلنت عن تعرض والدتها لغيبوبة، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وشاركت الفنانة مروة صورة تجمعها بوالدتها في أحدث ظهور لهما.

وعلقت قائلة: “اللهم إن والدتي في غيبوبة بين يديك، فاللهم يا مبرئ الإنسان من السقم، اللهم اشفِ أمي من الداء، واكشف لها الدواء”

وأكملت:" اللهم اجعل جسدها صابرًا على البلاء اللهم أنت أعلم بحالها مني ومن الأطباء لجأت إليك يا مجيب الدعاء، اللهم احفظها بعينك التي ﻻ تنام وأطل في عمرها ومتّعها بالصحة والعافية يا رب".

مروة الازلى

مروة الازلى

يذكر أن آخر أعمال مروة الأزلى مسلسل "جميلة" بجانب النجمة ريهام حجاج وعدد كبير من نجوم الفن ومنهم النجمة سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج جمال العدل.

وشاركت فى مسلسل توبة، بطولة عمرو سعد، ماجد المصري، دياب، أسماء أبو اليزيد، عبد العزيز مخيون وعارفة عبد الرسول، إخراج أحمد صالح، وتم عرضه فى رمضان 2022.

كانت بداية الفنانة مروة الازلي الفنية كانت عام 2009 تقريبا، من خلال فيلم "عسل أسود" للفنان أحمد حلمى، حيث جسدت دور مضيفة الطائرة، كما ظهرت مروة الازلي فى مسلسل "فرقة ناجى عطا لله" للفنان عادل إمام، وكان الدور الأبرز لـ مروة الازلي والذى قدّمها للجمهور بشكلٍ واضح، هو فيلم "الألمانى" للفنان محمد رمضان عام 2012، حيث ظهرت فى دور "حبيبة" وهى الفتاة التى حبها بطل الفيلم.

وتوالت أعمال مروة الازلي بعد سنوات عدة، منهم مسلسلات "تفاحة آدم" و"عد تنازلى" و"shoppingmode فيفا أطاطا" و"شمس" و"أرض النفاق" و"ضد مجهول" و"لدينا أقوال أخرى" و"زلزال" و"بحر"، بالإضافة إلى فيلم "أسوار القمر" و"ممنوع الاقتراب أو التصوير".