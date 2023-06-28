صدمة عزة بهاء في جنازة زوجها

حلت الفنانة عزة بهاء، ضيفة على برنامج "قعدة ستات"، الذي تقدمه الإعلامية مروة صبري على شاشة "القاهرة اليوم".



وكشفت عزة بهاء تفاصيل صدمتها عند معرفتها بزواج زوجها عليها، أثناء تشييع جثمانه، وقالت خلال لقائها في "قعدة ستات": أنا اتجوزت ٣ مرات ، لأن مليش حظ في الرحٖاله للاسف بختار غلط ..انا مره كنت متجوزه و هو كان مسافر و عمل حادثه و انا طبعا قاعده مستنياه يرجع فإتأخر فلقيت مامته بتكلمني تقولي أنه إتوفى.

و استكملت عزة بهاء حديثها: نزلت لقيته اتوفى فعلا وقاعد في عربيه الإسعاف ومعاه واحده فقعدت اخبط على العربيه عايزه اعرف مين دي و مصدومه طبعا ومش مستوعبه لسه و في الجنازه بتاعته بعد ما اتدفن وصلينا عليه لقيت واحد صحبه بيواسيني فقولتله الا قولي هي مين اللي كانت مسافره معاه دي صحيح صحبته ؟

وأضافت عزة بهاء: صاحبه رد عليا قالي لا يا عزه متظليمهوش ده طول عمره على خُلق و دي مكنتش صحبته طبعاً دي كانت مراته، وأنا كنت زوجة تانية وهو اتجوز عليا التالتة من غير ما أعرف.



برنامج "قعدة ستات" تقدمه الإعلامية مروة صبري على شاشة "القاهرة اليوم" يوم السبت من كل أسبوع، وتستضيف من خلاله عددًا من الفنانات وتناقش قضايا مختلفة.