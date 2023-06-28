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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع شديد لـ الدولار الأمريكي بعد إعلان الفيدرالي

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، اليوم الأربعاء، حيث لم يستبعد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إمكانية رفع سعر الفائدة مرة أخرى من قبل البنك المركزي في اجتماعه المقبل في يوليو.

وارتفعت توقعات رفع الفائدة بـ25 نقطة أساس في اجتماع يوليو إلى 84.3٪ من 76.9٪ في اليوم السابق.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.566٪ عند 103.080.

كما ضعف الين الياباني إلى أدنى مستوى له في 7 أشهر عند 144.51 للدولار.

وقال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، إن “البنك المركزي سيرى سببا وجيها لتغيير سياسته النقدية إذا أصبح متأكدا بشكل معقول من أن التضخم سيبدأ في التسارع مرة أخرى في العام المقبل بعد فترة من الاعتدال”.

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وأثار ضعف الين تحذيرات من مسؤولي العملة اليابانية هذا الأسبوع من أن البنك المركزي قد يتدخل لدعم الين وهو أمر حدث آخر مرة عندما تم تداوله حول 145 للدولار.

وضعف الين الياباني بنسبة 0.32٪ عند 144.51 للدولار بينما انخفض اليورو بنسبة 0.22٪ مقابل الين عند 157.560 بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوى جديد في 15 عاما عند 158.00.

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