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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

زينب عزيز تكشف سبب غيابها عن الساحة الفنية لمدة 7 سنوات.. خاص

زينب عزيز
زينب عزيز

كشفت المؤلفة زينب عزيز عن سبب غيابها عن الساحة الفنية لمدة 7 سنوات وذلك منذ عرض آخر أعمالها فيلم "البر التانى"، ثم عودتها مجددا عن طريق فيلم "أولاد حريم كريم".

وقالت زينب عزيز فى تصريح خاص لـ صدى البلد : غيابى عن الساحة الفنية خارج عن إرادتى، هناك كثير من السيناريوهات التى أقوم بكتابتها لانى أهوى الكتابة، لذلك لا أتوقف عن كتابة أي فكرة جديدة بعيدا عن مدى امكانية خروجها الى النور من عدمه".

واضافت: لدى عديد من السيناريوهات والمعالجات الفنية سواء فى السينما او التليفزيون وأتمنى تقديمها للجمهور، لكن الظروف الإنتاجية وغيرها من العوامل المحيطة التى تتحكم فى الصناعة يؤثر على تواجدى بالساحة، وفيلم "أولاد حريم كريم" اعادنى مرة أخرى الى الساحة الفنية بعد غياب 7 سنوات، وأتمنى أن اتواجد باستمرار أيضا فى أعمال أخرى.

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فيلم اولاد حريم كريم

"أولاد حريم كريم" بطولة "مصطفى قمر، بسمة، داليا البحيري، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز واخراج علي إدريس، ومن إنتاج شركة انتلجنت (iproductions) وتوزيع خارجي روتانا.

فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالا لنجاح فيلم "حريم كريم" الذي عرض منذ 18 عامًا وتحديدا في عام 2005، ولعب بطولته مصطفى قمر، ياسمين عبدالعزيز، الراحل طلعت زكريا، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، محمد شاهين ويأتي من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

فيلم "حريم كريم" عُرض عام 2005، وتدور أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.

مصطفى قمر فيلم أولاد حريم كريم زينب عزيز تيام مصطفى قمر المؤلفة زينب عزيز

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