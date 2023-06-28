رد صادم من بايدن بعد سؤاله عن عدم تفاوضه مع روسيا لإنهاء الحرب

رفض الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، الرد على الأسئلة حول سبب عدم تفاوضه مع روسيا لحل النزاع في أوكرانيا.

وحسب وكالة “تاس” الروسية، كان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يتحدث إلى الصحفيين في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، وعندما سئل عن سبب تصعيد التوترات حول أوكرانيا وعدم إجراء مفاوضات هادفة مع روسيا حول هذه القضية، ابتسم وظل صامتا.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين أصبح معزولًا في جميع أنحاء العالم.

وحسب صحيفة "جادريان" البريطانية، أوضح بايدن أنه من الصعب تحديد ما إذا كانت الأحداث الأخيرة في روسيا الخاصة بتمرد قوات فاجنر أضعفت بوتين.