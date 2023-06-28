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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أيهما أطول نهر النيل أم الأمازون؟.. تقرير يحسم الجدل.. فيديو

النهرين
النهرين

عرضت فضائية "العربية"، تقريرا عن أيهما أطول نهر النيل أم الأمازون؟.

 

وأوضح التقرير أن بعثة دولية تحاول حسم هذا الجدل على متن ثلاثة قوارب تعمل بالطاقة الشمسية، تخطط رحلة "نهر الأمازون من الجليد إلى البحر" لانطلاف من جبال الأنديز حتى المحيط الأطلسي في 6 أشهر.

 

وأشار التقرير إلى أن الرحلة تضم غابات الأمازون أقوى نهر في العالم من حيث حجم التدفق إلا أنه لطالما اختلف العلماء حول أي النهرين النيل أم الأمازون هو الأطول في العالم، والسبب هو اختلافهم حول نقطتي بداية ونهاية الأمازون إلا أن موسوعة جينيس منحت لقب النهر الأطول لنهر النيل.

وكشف التقرير التقرير أن أكثر ما يخيف البعثة لا أفاعي الأناكوندا ولا التماسيح ولا النمو الجاغوار المنتشرة في هذا المسار ولكنهم قلقون من المهربين وعمال المناجم غير الشرعيين لذا ستكون الزوارق مجهزة بحجرات مقاومة للرصاص.
 

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