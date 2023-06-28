إقبال كبير على حديقة الحيوان والمتنزهات في أول أيام العيد بكفرالشيخ| صور

توافد الآلاف من أهالي كفر الشيخ والمحافظات المجاورة على الحدائق والمتنزهات بمدن المحافظة، برغم ارتفاع حرارة الجو، اليوم الأربعاء، لقضاء أول أيام عيد الأضحى المبارك، وشمل الإقبال حديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ وحديقة الحيوانات وحديقة الأسرة والطفولة بدسوق ، وحديقة العائلات بمدينة فوة وحدائق مطوبس وقناطر إدفينا، وحدائق الحامول، وعدد من المتنزهات، إضافة لتواجد عدد كبير من الأهالي بالملاهي بحديقة صنعاء.

وفتحت حديقة الحيوانات أبوابها لاستقبال الراغبين في التنزه، ولجأت الأسر التي لم تستطع دفع رسوم دخول الحدائق، للحدائق المجانية التي أعدتها المحافظة من بداية الديوان حتى حديقة صنعاء، ومنهم من اتجه للمناطق الخضراء بميدان الملك عبد الله بمدخل المدينة من ناحية مدخل 30 يونيو، لقضاء وقت ممتع.

وشهدت حديقة الحيوان بكفر الشيخ إقبالاً كبيراً، وتواجد عدد كبير من الأطفال والأسر حول بيت السباع، وتابعت غرفة العمليات الرئيسية بتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وغرف العمليات الفرعية بكافة مراكز ومدن بشكل دائم، تواجد الأهالي بالحدائق والمتنزهات، ورفع درجة الاستعداد والطوارئ بجميع المستشفيات ومرفق الإسعاف.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن حدائق مدينة كفر الشيخ استقبلت، الراغبين في قضاء أول أيام عيد الأضحى المبارك، في ظل تواجد أمني مكثف، بالإضافة لتواجد سيارات الإسعاف أمام بوابات المتنزهات والحدائق، وتم توفير كل احتياجات المواطنين.

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